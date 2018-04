Autore:

Giulia Fermani

I30: TRIM SPORTIVO N-LINE E' in fase di collaudo la Hyundai i30 N-Line e iniziano a circolare sul web le prime foto spia della versione sportiveggiante della i30 in attesa del debutto previsto entro la fine di quest'anno per competere con la Ford Focus ST-Line. La test car pizzicata dai fotografi durante i collaudi mostra paraurti aggressivi e accenti rossi che fanno il paio con i sedili sportivi alla voce caratteristiche che si rifanno al design della Hyundai i30 N. ​Nella famiglia si colloca a metà strada tra la versione normale e quella più propriamente sportiva N, quella che rivaleggia, per intendersi, con la Golf GTi.

COME SARA', QUANTO COSTERA' Non si sa ancora molto di questa versione, se non che è attesa nelle concessionarie entro la fine dell'anno, eccezion fatta per uno show off di acuni eseplari previsto per l'estate. Ciò che possiamo aspettarci è che conterà su motorizzazioni tradizionali e su sospensioni leggermente più basse, oltre che su pneumatici Michelin Pilot Sport 4, meno pesanti rispetto ai Pirelli P Zeros offerti sulla sorella i30 N. Il prezzo? Niente di ufficiale, ovviamente, ma pare che competerà con la Focus anche in questo, non allontanandosi troppo dai suoi 24/25 mila euro.