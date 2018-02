Autore:

Lorenzo Centenari

PER TUTTI I GUSTI Non sarà forse lo stand dal maggior coefficiente in assoluto di novità di prodotto, quello allestito da Skoda al Salone di Ginevra 2018. Tuttavia, lo spazio riservato al marchio ceco merita ugualmente una visita accurata. Non fosse altro per la varietà delle premiere che alloggiano in pedana. Di seguito, una rapida carrellata.

FABIA LIFTING La maggiore novità consiste nel restyling di Skoda Fabia: non una nuova generazione, bensì un aggiornamento di sostanza che interessa tanto la berlina, quanto la versione Combi. In vendita dalla prossima estate, Fabia 2018 adotta fari a LED anteriori e posteriori, cerchi fino a 18 pollici, nuovi sistemi di sicurezza come il Blind Spot Assist. Sparisce inoltre dal listino la motorizzazione turbodiesel.

KODIAQ TRIBUTE In vetrina, Skoda piazza anche l'edizione top di gamma del suo Suv di punta. Kodiaq Laurin & Klement omaggia nel nome i fondatori del marchio e acquista griglia cromata, sedili in pelle, placche L&K e numerosi equipaggiamenti comfort. Come il sopraffino impianto stereo Canton.

E SONO TRE E a proposito di sport utility: dopo Kodiaq e Karoq, Skoda ha già gettato le basi di un terzo modello, e a Ginevra ne condivide col pubblico la bozza preliminare. Vision X il nome del prototipo che anticipa il mini-Suv (4,2 metri di lunghezza) che metterà le ruote su strada nel 2019. Così da vedere, il risultato non è affatto male.

OCTAVIA DA CORSA Lato sport: Skoda Octavia RS riceve in regalo un pacchetto esclusivo detto Challenge Plus. Dettagli di matrice racing sia all'esterno, sia all'interno, in più l'adozione di un differenziale autobloccante per godere del 2.0 TSI da 245 cv fino all'ultima goccia. Last but not least, a Ginevra la strumentazione digitale già impiegata da Karoq viene passata anche a Kodiaq, Superb ed Octavia stessa.