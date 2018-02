Autore:

Matteo Gallucci

COMPETIZIONI Non più solo personalizzazioni di automobili per la Garage Italia Customs di Lapo Elkann ma una nuova avventura nel mondo delle competizioni. In collaborazione con Ronnie Vogel è stato creato il team Squadra Corse Garage Italia Americas che prenderà parte al Pirelli World Challenge nella categoria GT Series con una sportiva tutta italiana: la Ferrari 488 GT3.

LIVREA E SPONSOR Come ci si poteva aspettare la rossa di Maranello è stata personalizzata dai designer dell'azienda di Lapo Elkann con una livrea tricolore celebrativa che unisce la bandiera dell'Italia a quella del Messico. Al fianco del team sportivo di Garage Italia Customs ci saranno gli sponsor quali: Hublot, Alpha Prime e Italia Indipendent.

PILOTI La Ferrari 488 GT3 sarà condotta dal pilota Martin Fuentes, di nazionalità messicana, e da Caesar Barcarella, cittadino americano. I due piloti prenderanno parte alla Serie SprintX mentre Martin Fuentes parteciperà anche alle restanti gare di campionato in classe GTA.

DICHIARAZIONI Il Fondatore e Direttore Creativo di Garage Italia Lapo Elkann ha dichiarato alla stampa: "Scendere in pista con un team di Garage Italia nel campionato Pirelli World Challenge mi rende estremamente orgoglioso. Ronnie Vogel è prima di tutto un mio grande amico, e sono felice di iniziare insieme quest'avventura nel motorsport con la Squadra Corse Garage Italia Americas. Amo le sfide: la passione per le competizioni e per la velocità è da sempre parte della mia vita, e sono elettrizzato all'idea che una Ferrari con una livrea firmata dai designer del centro Stile di Garage Italia correrà in un campionato così prestigioso! Sono convinto che i piloti Martin Fuentes e Caesar Bacarella e porteranno in alto i colori di Italia, Messico e Stati Uniti nel mondo." Gli fanno eco le parole del pilota messicano Martin Fuentes: "Sono molto eccitato di far parte di questo team in uno dei migliori campionati mondiali GT, al fianco di Squadra Corse Garage Italia Americas, con il supporto di Hublot e potendo contare su una vettura speciale come una Ferrari. Sono sicuro che sarà una stagione straordinaria."