Autore:

Matteo Gallucci

MITO USA Che la Ford Mustang sia una icona made in USA apprezzata in tutto il mondo è ormai chiaro anche a chi si interessa poco di auto visto il suo ampio utilizzo in pellicole d’autore e spot pubblicitari dal 1964 ad oggi. Per questo motivo la Casa dall’ovale blu prende spunto dall’illustre storia della sua muscle car per eccellenza, creando nuove edizioni limitate, dai nomi spesso evocativi, capaci di far scaldare i cuori anche agli appassionati del Vecchio Continente.

LIMITED EDITION Così, dopo aver ammirato la serie speciale Bullit al Salone di Ginevra 2018, viene creata una nuova serie limitata celebrativa: la Ford Mustang GT California Special. Quest’ultimo allestimento per la sesta generazione della muscle car americana si rifà direttamente all’omonimo modello del ’68 e offre esclusive combinazioni di tinte e accessori.

VINTAGE È BELLO Stile old school per la Mustang California Special che rievoca l’allestimento di 50 anni fa con uno splitter anteriore, nuovi cerchi a cinque razze specifici, una griglia frontale oscurata dedicata con il simbolo del cavallino spostato sul lato sinistro e nuove bande laterali che sfumano verso le prese d’aria laterali. Novità anche per il disegno del cofano motore, con due sfiati sulla linea delle nervature, e un nuovo stile per quanto riguarda il paraurti, minigonne laterali e fendinebbia.

INTERNI E NUOVI COLORI Gli interni hanno finiture in tessuto scamosciato nero con loghi GT/CS ricamati in rosso sui poggiatesta e scudetti identificativi California Special con tanto di badge numerato. Oltre alla tappezzeria interna specifica sono disponibili nuove tinte speciali per la carrozzeria: Velocity Blue, Need for Green e il Dark Highland Green già visto con la Bullit.

SOUND CATTIVO La California Special viene proposta con il cambio manuale a 6 marce abbinato alla classica motorizzazione V8 5.0 litri portata a ben 450 cv di potenza. Anche la versione più economa, EcoBoost 4 cilindri, può sfoggiare questo allestimento speciale che viene equipaggiato con lo scarico sportivo a valvole attive precedentemente riservato alla sola versione V8 GT. Oltre ai quattro terminali di scarico cantano anche i 12 altoparlanti dell’impianto audio Bang & Olufsen da 1.000 watt dedicato a questo allestimento.