Autore:

Marco Congiu

TEMPO DI ELETTRICO Chi ha qualche capello bianco in testa o è appassionato di auto a stelle e strisce, ha sicuramente avuto un sobbalzo dalla sedia quando ha sentito l'annuncio della nuova Ford Mach1. In questo caso non si tratta di una nuova versione della Mustang in salsa vintage, bensì di un'auto tutta nuova: sì, esatto, un SUV, ma la Mach1 sarà molto di più. Un SUV elettrico firmato Ford.

FINE DECENNIO Nel 2020 vedremo la Ford Mach 1, SUV elettrico della casa americana. Come anticipato dalla stessa azienda al Salone di Detroit 2018 con questo teaser, si vede un capannone investito da una serie di fulmini e saette. Non si conoscono ancora le forme dello sport utility, ma si possono ipotizzare prestazioni da sportiva – altrimenti, che senso avrebbe chiamarla Mach 1 – e un'autonomia di circa 500 km.

MANCA POCO L'offensiva di Ford nel campo delle ibride e delle elettriche è davvero a tutto tondo. Da qui al 2022 saranno ben 16 le auto full electric che la casa presenterà, oltre a 24 ibride. Non male, come numeri.