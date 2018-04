Autore:

Luca Cereda

DEBUTTO IN PARATA Doppietta servita, quella di Ford, che presenta la Focus station wagon 2018 insieme alla nuova Focus cinque porte. Tutto questo nonostante la hatchback sia attesa nelle concessionarie qualche mese prima (luglio) della Focus SW, in uscita a settembre.

MISURE Entrambe i modelli nascono sul nuovo pianale C2 di Ford, che ha permesso alla Focus di allungare il passo di 5,3 centimetri potendo sfruttare al meglio lo spazio a bordo. Nel caso della berlina, senza stravolgere le dimensioni, che in lunghezza aumentano di soli 2 cm sul modello uscente; la Focus SW 2018 aggiunge invece ben 11 centimetri da paraurti a paraurti, raggiungendo una lunghezza complessiva di 467 cm per 182 di larghezza e 148 di altezza.

QUANTO CARICA? Del bagagliaio Ford ci ha comunicato, per ora, solamente il dato della capienza con schienale posteriore reclinato: una dato che per la nuova Focus station wagon arriva a 1653 litri.

HIGH TECH Ricco il bouquet di tecnologie, molte inedite per la media compatta americana. Il cruise adattivo abbina ora la funzione stop&go e Lane Centering per mantenere la posizione e le distanze dai veicoli nella guida in colonna. Si aggiunge al gruppo degli ADAS l'Evasive Steering Assist, per evitare ostacoli in direzione opposta, mentre i fari adattivi sfruttano una telecamera per regolare meglio il fascio di luce per illuminare meglio tratti critici come curve, rotonde e incroci. Per l'infotainment ci sono l'head up display (inedito) e lo schermo da 8'' in stile tablet già visto sulla Fiesta.

MOTORIZZAZIONI Motori a gasolio e benzina, nella gamma, e la possibilità di scegliere tra un classico cambio manuale a 6 marce e un automatico a 8 rapporti (novità). Non verrà proposto, almeno inizialmente, il nuovo turbobenzina 1.5 Ecoboost. Ci si dovrà accontentare del 1.0 Ecoboost – per la prima volta con sistema di disattivazione dei cilindri – da 100 o 125 cv in alternativa ai diesel 1.5 Ecoblue da 95 e 120 cv e 2.0 Ecoblue da 150 cv.

GLI ALLESTIMENTI Confermati, anche per la SW, gli allestimenti Plus, Titanium, ST Line e Vignale. Più la versione crossover, la Ford Focus station wagon Active con assetto rialzato di 30 mm, bordature e rinforzi in plastica per un look da tuttoterreno.

QUANTO COSTA Ford non ha ancora comunicato il listino della Focus Wagon. Tuttavia, considerando che il prezzo di partenza della nuova Focus sarà di circa 20.000 in carrozzeria a 5 porte, vien facile pensare che con circa 1.000 euro si accederà alla famigliare, sulla scia del listino attuale.