Autore:

Luca Cereda

DALL'AMERICA Tempo di restyling anche per la Ford Edge europea, che debutterà al salone di Ginevra 2018 arricchita nei contenuti e rinnovata nello stile.

COME CAMBIA Dal punto di vista del design il più si è già visto a Detroit. La Ford Edge 2018 cambia nella calandra, nei fari e nei paraurti. Gli interni hanno una plancia leggermente rivisitata e l'ultima versione dell'infotainment Ford, il Sync 3 con schermo da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La vera novità è il quadro strumenti digitale.

LA SPORTIVA Per la prima volta, poi, si potrà scegliere una Ford Edge ST Line. Il pacchetto prevede cerchi in lega da 20'' di serie, doppio terminale di scarico, un assetto leggermente più sportivo, inserti in alluminio nell'abitacolo e rivestimenti in pelle Miko-Dinamica per i sedili, regolabili con comandi elettrici.

MOTORI La nuova Ford Edge sarà anche biturbo (diesel). Il 2.0 litri EcoBlue di Ford arriva a 238 cavalli e fa il paio con la trazione integrale Ford Intelligent All Wheel Drive. In alternativa, lo stesso motore c'è nelle varianti più “tranquille” da 190 e 150 cavalli. Cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti a seconda delle versioni.

BEN ASSISTITA Diventa, infine, più ricca la dotazione di assistenti alla guida, che sulla Ford Edge 2018 prevede anche il Post Collision Brake (per evitare ulteriori collisioni dopo un primo incidente), lo sterzo assistito nelle manovre d'emergenza per evitare veicoli fermi o in fase di rallentamento, e il cruise adattivo con funzione stop&go.