Autore:

Giulia Fermani

LO STAND FORD Il salone di Ginevra 2018 segna il tempo del restyling anche per la Ford Edge europea, che debutterà arricchita nei contenuti e rinnovata nello stile con particolare accento su calandra, fari e paraurti. Al fianco della Ford Edge 2018 alla kermesse elvetica non troveremo la tanto attesa nuova Focus.​ La casa dell'Ovale Blu, infatti, punta forte sulla sua piccola, la Ka+, che sarà presentata in allestimento Active. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.