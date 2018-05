Autore:

Marco Congiu

ARRIVA DAL BRASILE Abbiamo scovato il prototipo della nuova Fiat X1P. Si tratta di un pick-up pesantemente camuffato, che tuttavia dovrebbe avere decisi tratti in comune con la Fiat Mobi per quanto riguarda l'anteriore e la Fiat Strada al posteriore. La Fiat X1P, nome ovviamente ancora provvisorio, esordirà presto nel corso del Salone dell'auto di San Paolo 2018 di novembre.

MOTORE E PRESTAZIONI La Fiat X1P è, nelle forme, un pick-up compatto, destinato a sostituire la versione d'ingresso della Fiat Strada. È lecito aspettarsi di trovare sotto il cofano il nuovo motore a tre cilindri Firefly da 1.3 litri, la cui potenza è di 101 CV. La commercializzazione è attesa ad inizio 2019. Nel 2022, poi, è lecito aspettarsi una sostituzione della Fiat Strada con una nuova generazione di pick-up.

IN ITALIA? La nuova Fiat X1P non è attesa ad un debutto nel mercato europeo, tantomeno in quello italiano. Si tratta di un modello destinato al solo mercato sudamericano, anche se la tecnologia motoristica che utilizza – il motore Firefly – potrebbe presto arrivare con opportune modifiche anche da noi, andando a sostituire le motorizzazioni da 1.2 e 1.4 litri.