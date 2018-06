Autore:

Lorenzo Centenari

INGORGHI, ADDIO Quando la cultura pop incontra il fenomeno social. Fiat Panda Waze come connubio di due mondi. E gli ingorghi sono solo un lontano ricordo. Grazie a Mopar, il sistema di navigazione Waze si integra all'app Panda Uconnect: un semplice tocco sul display del proprio smartphone (rigorosamente aggianciato al'apposito supporto installato sulla plancia) per passare dall'una all'altra, moltiplicare i servizi a propria disposizione, trasformare un semplice trasferimento in un momento di condivisione ed evasione.

PROMOZIONE Disponibile in abbinamento alla motorizzazione 1.2 benzina 69 cv, grazie alla formula "Imperdibili 100" Fiat Panda Waze parte da soli 7.400 euro.

SOCIAL TRAFFIC Waze non ha bisogno di presentazioni. È l'app di navigazione che consente di evitare le code grazie al contributo di milioni di automobilisti, riuniti in una grande community, che ogni giorno segnalano in tempo reale le condizioni della viabilità. Il sistema si fonde dunque con l'app nativa Fiat "Panda Uconnect", funzione che a sua volta permette di utilizzare il proprio telefono come prolungamento dell'infotainment di bordo, interagendo direttamente col display: cambio delle stazioni radio, scelta delle playlist, regolazione del volume, gestione delle chiamate e dei messaggi, consultazione della propria agenda, previsioni meteo e altro ancora.

INTERSCAMBIABILI L'integrazione proposta da Panda Waze consente dunque di utilizzare ambedue le app contemporaneamente. Ovvero: quando Panda Uconnect è in primo piano sullo smartphone, la navigazione Waze resta visibile in un riquadro. Possibile anche l'inverso: Waze in primo piano, Panda Uconnect come icona sullo schermo.

METROSEXUAL Tecnologia digitale, ma non solo. Fiat Panda Waze adotta la configurazione Cross, ed esternamente si riconosce dal grazioso logo "Waze" sui parafanghi anteriori. Il suo carattere urbano e dinamico è poi sottolineato da dettagli di colore nero come le modanature laterali, le calotte degli specchietti, le barre longitudinali al tetto, le maniglie porta. Completano il look cerchi da 15 pollici con nuova finitura brunita. La stessa impronta giovane si ritrova all'interno, dove il nuovo rivestimento dei sedili si sposa perfettamente con la plancia di colore grigio titanio.

CHE ABBONDANZA Ricca anche la dotazione di serie, che include radio Bluetooth e supporto in plancia per lo smartphone, climatizzatore, 4 airbag, ESC con Hill Holder, sensore pressione pneumatici, chiusura centralizzata con comando a distanza, poggiatesta anteriori con sistema anti colpo di frusta, volante regolabile in altezza. Stile, comfort, sicurezza. E grazie a Waze, una guida ancor più smart.