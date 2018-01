Autore:

Emanuele Colombo

NUOVA BERLINA Fiat Cronos: è questo il nome della nuova berlina compatta che FCA lancerà in America Latina all'inizio del 2018 e di cui anticipiamo le foto. Chiaramente ispirata alla Tipo, la nuova auto ha tuttavia dimensioni ridotte, per aggredire una nicchia di mercato che vale circa 300 mila immatricolazioni in Brasile e 100 mila in Argentina.

LE CARATTERISTICHE Allestita sul telaio Modular Platform Sedan (MP-S), Cronos avrà motori da 1.3 e 1,8 litri di cilindrata, che dovrebbero erogare rispettivamente 109 e 139 CV di potenza. Quanto alle trasmissioni è presumibile che per entrambe le versioni sarà disponibile il cambio manuale a cinque rapporti; un automatico di tipo elettroattuato a cinque marce per la 1.3 e un automatico a sei marce per la 1.8.

VISTA DENTRO Recentemente Fiat ha diramato un paio di immagini degli interni, che senza troppe sorprese fanno copia carbone di quelli della hatchback Argo. Troviamo quindi una strumentazione che mischia elementi analogici e digitali, uno schermo dell'infotainment a mo' di tablet e una modanatura centrale personalizzabile nel colore.