Autore:

Giulia Fermani

IL CINQUINO PER I NATIVI DIGITALI Lo avevano presentato in anteprima al Salone di Ginevra 2017, il cinquino ultraconnesso per i Millenials che non riescono a staccarsi dallo smartphone neanche in auto. Ora, Fiat 500 Mirror si presenta ora nella rinnovata versione basata sull'allestimento Lounge per assistere al debutto delle sorelle Fiat 500X Mirror e Fiat 500L Mirror, entrambe basate sull'allestimento Pop Star. Tutte e tre le serie speciali 500 Mirror adottano il sistema Uconnect 7 HD Live, ovvero con predisposizione CarPlay e compatibilità Android Auto, per collegare lo smartphone al sistema d'Infotaintment creando un vero e proprio specchio dell'ambiente del telefono sul display di bordo.

NUOVA FIAT 500 MIRROR Disponibile in versione cabrio e berlina (ma con tetto in vetro) in abbinamento a tutti i motori delle versioni Lounge della gamma 500, la nuova veste della Fiat 500 Mirror porta in dote specchietti retrovisori cromati, fendinebbia e paraurti anteriore con dettagli cromati. Disponibili come optional, invece, i cerchi in lega da 16 pollici, i nuovi sedili dedicati e la tinta per carrozzeria Azzurro Italia.

FIAT 500X MIRROR La 500X Mirror si riconosce per la nuova livrea opaca Blue Jeans in abbinamento ai dettagli cromo-satinati delle maniglie esterne, delle modanature laterali, della cornice dei fendinebbia, delle calotte degli specchi e delle barre sul tetto. Completano l’offerta, disponibile con motorizzazioni benzina 1.6 e-TorQ da 110 cv, turbodiesel 1.3 Multijet II da 95 cv e 1.6 Multijet II da 120 cv e GPL 1.4 T-Jet da 120 cv, i cerchi in lega da 17 pollici nero opaco diamantato e i fari anteriori Bi-Xenon.

FIAT 500L MIRROR Ultima, ma non per importanza, la 500L Mirror, che porta al debutto la nuova livrea bicolore Blu Venezia con tetto Grigio Maestro e dettagli cromati. Di serie per questa versione, disponibile con motori benzina 1.4 da 95 cv, a doppia alimentazione turbo benzina e GPL 1.4 TJet da 120 cv e a doppia alimentazione benzina e metano 0.9 TwinAir 80 cvNatural Power, diesel 1.3 MultiJet da 95 c, e 1.6 MultiJet da 120 cv, anche i cerchi in lega diamantati da 17 pollici.

PORTE APERTE E PREZZI La nuova famiglia di versioni speciali 500 Mirror porta al debutto un’latra importante novità: per la prima volta, infatti, su un modello Fiat sono disponibili i servizi telematici Mopar Connect, che includono il soccorso in caso di incidente e il blocco/sblocco delle porte in remoto da cellulare. Le nuove 500 Mirror sono disponibili con prezzi a partire da 11.700 euro grazie al finanziamento Menomille di FCA Bank, pensato per supportarne il lancio e facilitarne l'acquisto o il noleggio. Il Porte Aperte di lancio è previsto per i prossimi 13 e 14 gennaio.