Autore:

Giulia Fermani

LA SPECIAL PER NEW YORK 2018 Il prossimo 30 marzo il Salone di New York aprirà i battenti al grande pubblico. Tra le tante novità Fiat presenterà la versione speciale 500 Urbana Edition. Progettata ad hoc per il mercato nordamericano sulla base dell'allestimento Pop, Fiat 500 Urbana Edition sarà equipaggiata con il 1.4 MultiAir da 101 cv. Dopo 500L e 500X, è il terzo modello della famiglia Urbana Edition che il brand nostrano lancia negli Stati Uniti.

COME E' FATTA, QUANDO ARRIVA Segni particolari della Fiat 500 Urbana Edition sono i cerchi in lega da 16 pollici Hyper-Black abbinati alle finiture -sempre nere- dei fari e alle cinque colorazioni disponibili per la carrozzeria Pompei Silver, Bianco White Ice, Perla White Tri-coat, Granito Gray e Metallo Gray. All’interno, la piccola city car del Lingotto sfoggia sedili anteriori anatomici rivestiti in tessuto sportivo nero con cuciture argento a contrasto. L’ultima nuova declinazione della 500, che sarà disponibile nel corso delle prossime settimane, è lo strumento con cui il marchio torinese punta a dare nuova forza alle vendite della piccola della gamma nel mercato nordamericano.