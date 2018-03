Autore:

Emanuele Colombo

CHIC E SBARAZZINA Fiat 500 Collezione è un'edizione speciale della 500 che strizza l'occhio al mondo fashion e che Fiat espone al suo stand al Salone di Ginevra 2018. Disponibile sia berlina sia Cabrio, la nuova 500 gioca su colori e materiali, ma anche sui cerchi in lega da 16 pollici di serie, su dettagli cromati, livree bicolore e un logo dedicato.

LE SCELTE BICOLORE In particolare, la 500 Collezione ha cromature specifiche sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti anteriori. A richiesta si può optare per le livree bicolore Primavera, che abbina bianco e grigio, o Acquamarina che alterna bianco e verde. C'è poi l'Avorio Taormina, in alternativa al Bianco Gelato e al Blu dipinto di Blu.

INTERNI E DOTAZIONI Bicolore anche i sedili dell'auto, con la seduta grigia a strisce e la sommità avorio, con il logo 500 ricamato, all'altezza delle spalle. Negli interni spicca il logo Collezione, ricamato sui tappetini. Quanto alle dotazioni, a richiesta si possono avere la radio Uconnect 7'' HD Live con schermo TFT da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e il navigatore integrato con mappe Tom Tom. Sempre a richiesta è il sistema Beats Audio Hi-Fi.

MOTORI E DISPONIBILITÀ Quanto ai motori è possibile scegliere tra benzina, Diesel o bi-fuel benzina+GPL, con potenze tra 69 e 95 CV: anche in abbinamento con il cambio robotizzato Dualogic con comandi al volante. Fiat 500 Collezione sarà ordinabile da marzo, a un prezzo ancora non comunicato.