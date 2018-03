Autore:

Emanuele Colombo

EDIZIONE SPECIALE Al Salone di Ginevra 2018 Fiat punta su allestimenti ed edizioni speciali, ed ecco che sullo stand della casa spicca in prima assoluta la Fiat 124 Spider S-Design, serie speciale della roadster torinese.

DOTAZIONI FIRMATE MOPAR Basata sull'allestimento Lusso, la Fiat 124 S-Design si arricchisce di particolari firmati Mopar, il reparto accessori del gruppo FCA. Ed ecco spuntare un vistoso roll-bar, nonché montante anteriore e calotte specchietti retrovisori in colorazione brunita.

SCARPE NUOVE PER LA ROADSTER Completano il quadro i cerchi in lega leggera da 17 pollici dal design specifico, il badge tricolore sul posteriore e la banda adesiva rossa sul fianco dell'auto. Immutata la base meccanica con motore a benzina turbo da 1,4 litri e 140 CV. Prezzi non ancora comunicati. Tutti i dettagli nel nostro video live.