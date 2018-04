Autore:

La Redazione

NON MANCA PIÙ NESSUNO Prima Porsche, poi (in ordine sparso) Bentley, Maserati e (prossimamente) Rolls Royce e Lamborghini. Cosa accomuna questi brand? Semplice: che tutti hanno ceduto (o cederanno) alla moda dei SUV. Ormai non è più un segreto che anche Ferrari sta lavorando al suo primo SUV, previsto per il 2021. A differenza di Lamborghini Urus e di Aston Martin DBX, però, il Suv Ferrari ancora senza nome, monterà un propulsore ibrido.