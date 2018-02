Autore:

Marco Congiu

QUELLA PER CORRERE Come da tradizione, in anticipo di qualche giorni sull'apertura del prossimo Salone di Ginevra, Ferrari svela un suo nuovo modello. Stavolta, come vi abbiamo anticipato in numerosi spy, tocca alla 488 mostrare i muscoli. Dopo un preciso e attento lavoro di affinamento, nasce la Ferrari 488 Pista, versione estrema della supercar V8 del Cavallino Rampante.

NIENTE GTO Questa nuova versione della 488 porta un nome diverso dalle supercar che l'anno preceduta: non si chiama Sport Special, né 488 GTO o 488 Speciale, come molti hanno ipotizzato. Il nome 488 Pista è più diretto, immediatamente da l'idea della vocazione sportiva dell'auto.

GLORIOSO PASSATO Solo nella storia recente sono molte le automobili Ferrari declinate in un'edizione particolarmente grintosa: dalla 360 Challenge del 2003 alla Ferrari F430 Scuderia, passando per la 458 Speciale alla F12 TDF, questi modelli hanno saputo incarnare la vera vocazione del Cavallino Rampante di Maranello.

POCHE INFORMAZIONI Al momento non si hanno ancora informazioni su come i tecnici Ferrari abbiano lavorato sulla 488 Pista. C'è da giurarci che, rispetto alla 488 standard, questa versione speciale sia stata alleggerita nel peso ed arricchita nella potenza, che adesso dovrebbe aggirarsi sui 700 CV. Vi terremo aggiornati.