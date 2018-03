Autore:

Luca Cereda

SORPRESA C'è anche la prima auto da turismo 100% elettrica, al salone di Ginevra 2018. E' la Cupra e-Racer, ultima sorpresa marchio appena nato da una costola di Seat.

GENI NOTI Non serve un occhio clinico per capire che, sotto sotto, c'è una Seat Leon. Seppur rivoltata come un calzino, cesellando la carrozzeria e ripulendo il design come i costruttori sono soliti fare con i modelli elettrici.

CHE BOOST! La Cupra e-Racer è in grado di produrre 408 cv di potenza continua e un picco di 680: Seat ce la presenta come il primo modello al mondo da gara full electric. Quest'auto, però, dimostra anche che dietro alla nascita del nuovo marchio spagnolo c'è una strategia articolata. Non si tratta solo di vendere modelli Seat con un surplus di cavalli.

ANNO BUONO A tal proposito, la casa spagnola conferma il suo trend di crescita con questa espansione, dopo aver chiuso il 2017 con la miglior performance di vendite degli ultimi 16 anni e aver aperto il 2018 con un +20% a gennaio.