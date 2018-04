Autore:

Giulia Fermani

CITYCAR DA OFF ROAD Apprezzatissima dagli Italiani per il suo essere compatta (3,46 m di lunghezza) e maneggevole (4,80 m di raggio di sterzata), la city car Citroen C1 conquista ora anche una sfumatura off-road. La nuova serie speciale Citroen C1 Urban Ride, costruita sulla base dell’allestimento Shine, è già ordinabile, a partire da 13.250 euro.

SCHEDA, INFORMAZIONI, CARATTERISTICHE Esteticamente, Citroen C1 Urban Ride punta su un look sportivo fatto di vetri posteriori e lunotto oscurati, cerchi in lega da 15 pollici Planet Black abbinati a coprimozzo Sunrise Red con sfumature off-road, grazie ai profili passaruota neri. Disponibile in versione 5 porte su C1 berlina e C1 Airscape con tetto in tela (l. 800 x L. 760 mm) con regolazione elettrica, è proposta con carrozzeria Blue Calvi, Polar White, Ink Black, Silver Grey e Graphite Grey e tetto in tela Sunrise Red per la versione Airscape. All’equipaggiamento di serie della versione Shine possono essere aggiunti come optional Keyless Access & Start, il Climatizzatore Automatico, l’Active City Brake e la Telecamera di Retromarcia.