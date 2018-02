Autore:

Giulia Fermani

​IL SUV COMPATTO BAVARESE Atteso nelle concessionarie non prima del prossimo marzo ,la Casa bavarese fa già parlare del suo nuovo Suv compatto presentato come Bmw X2 concept al salone di Parigi 2016.​ Bmw X2, di cui già abbiamo le prime foto e video ufficiali, è anche una Limited Edition realizzata dal tatuatore Pietro Sedda in appena cinque esemplari e personalizzata negli interni da Alcantara.

LA LIMITED EDITION I cinque esemplari di X2 Rebel Edition celebrano l’arrivo sul mercato del primo mini Suv della Casa bavarese. Realizzata sulla base dell’allestimento M Sport X, anche la Limited Edition porta in dote di serie i sedili -sia quelli sportivi anteriori sia quelli posteriori- rivestiti in Alcantara grigio asfalto con doppie cuciture gialle a contrasto e tessuto tecnico a trama incrociata per la parte centrale delle sedute. Anche i poggiatesta della Bmw sono rivestiti in Alcantara, con impunture gialle che richiamano la carrozzeria Galvanic Gold.