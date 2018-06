Autore:

Luca Cereda

QUANDO ARRIVA Da un lato suona il timer preimpostato del restyling di metà carriera; dall'altro il campanello d'allarme contro le rivali, tutte nuove (come l'Audi A8) o appena rinfrescate (Mercedes Classe S). Fatto sta che la BMW Serie 7 2019, restyling dell'attuale ammiraglia bavarese (Serie 7 G11) non poteva tergiversare ancora a lungo. E a giudicare da questi prototipi avvistati sulle strade di Germania, non manca molto per vederla su strada: dovrebbe al pubblico entro la fine del 2018 o al massimo all'inizio dell'anno nuovo.

COME CAMBIA La calandra della della Serie 7 guadagnerà ulteriore presenza con una griglia più grande, massiccia, e fari ancora più espressivi, che rendono necessario anche un diverso cofano motore. Parte del rinnovato stile deriva direttamente dalla Serie 8 Coupé.

TECNOLOGIA Negli interni la vera novità sarà la strumentazione digitale configurabile, di pari passo con un aggiornamento del catalogo di finiture e rivestimenti. La nuova Serie 7 2019 sarà anche più tecnologica, sia in termini di sicurezza attiva (ci aspettiamo un livello di guida semiautonoma piuttosto alto) sia per quanto concerne l'infotainment, con funzioni di connettività ampliata e un'interfaccia più moderna e completa.

SOTTO IL COFANO Non ci sono ancora informazioni sulla gamma motori, che al top proporrà la BMW 760 (in versione a passo lungo) con motore V12: nella fattispecie il 6.8 litri biturbo già montato sull'ultima Rolls-Royce Phantom.