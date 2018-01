Autore:

Luca Cereda

NUOVI ORIZZONTI Prepariamoci a un'invasione. Il 2020 sarà un anno di svolta per le auto elettriche e anche BMW ci metterà del suo con il lancio della X3 elettrica, prima di una lunga serie di nuovi modelli che avranno al centro la propulsione a batteria e due nuove piattaforme, CLAR e FAAR: una destinata ai modelli a trazione posteriore e più performanti, l'altra a quelli a trazione anteriore. Entrambe i pianali, però, potranno essere equipaggiati indifferentemente con motorizzazioni diesel o benzina, ibride plug-in o completamente elettriche.

FINE CORSA PER I PIONIERI? L'anticipazione arriva da alcuni siti inglesi, tra cui Autocar. Al quale il capo del design di BMW i – marchio che raggruppa le elettriche dell'Elica – prospetta un futuro incerto per le due apripista di casa, la BMW i3 e la i8: potrebbero non avere un rimpiazzo.

COUPE' QUATTROPORTE Saranno in tutto 11 i nuovi modelli (elettrici) in rampa di lancio entro il 2025, comprese la BMW i4 e la BMW i5, quest'ultima anticipata dalla BMW i Vison Dynamic concept che ha sfilato all'ultimo salone di Francoforte.

RUOTE ALTE Nel 2021 farà capolino anche un SUV elettrico e autonomo bavarese della famiglia iNEXT, presumibilmente anticipato da una concept nei prossimi mesi. Lo rivela, stavolta, Autoexpress, parlando di un SUV di dimensioni paragonabili a quelle di una X5 e dotato di tecnologie per la guida autopilotata di livello 3.