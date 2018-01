Autore:

Marco Congiu

QUELLA D'INGRESSO Quando venne presentata in occasione del Salone di Francoforte del 2015, la Bentley Bentayga – primo SUV del marchio di lusso del Gruppo Volkswagen – stupì molti. Oltre alle linee importanti, la Bentayga poteva fregiarsi del titolo di SUV più veloce del mondo, grazie agli oltre 300 km/h resi possibili dal motore W12. Nel corso del tempo, arrivò anche la Bentayga Diesel, con il motore termico derivato dall'Audi SQ7 TDI, un buon propulsore a gasolio ad 8 cilindri a V. Adesso, in occasione del Salone di Detroit 2018, arriva un'ulteriore novità.

DI POCO, MA NON TROPPO Chi pensa che un semplice V8 vada a peggiorare le elevate prestazioni della Bentayga, si sbaglia di grosso. Forse il SUV Bentley non avrà il celeberrimo orologio Breitling da oltre 200.000 euro ad impreziosire la plancia, ma con il V8 lo sport utility si sa difendere bene. La cilindrata è di 4.0 litri, con una potenza di 550 CV resa possibile grazie al doppio turbo. Non sarà performante come quello della sorella Lamborghini Urus, ma con questa unità la Bentayga brucia lo scatto da 0-100 in 4,5 secondi prima di toccare una velocità massima di 290 km/h. Numeri alla mano, il V8 è più lenti di un secondo in accelerazione e perde 11 km/h di velocità massima.

CAMBIO E CONSUMI Il cambio automatico con convertitore di coppia è tra le migliori unità in circolazione: è l'otto rapporti firmato ZF. I consumi, invece, sono proporzionati al peso – oltre 2.2 tonnellate – ed alle prestazioni: il dichiarato è di oltre 11 l/100 km, nonostante la tecnologia di disattivazione dei cilindri in grado di “spegnerne” 4 su 8 a seconda del carico sul pedale del gas. . Tra le varie peculiarità del SUV ci sono i dischi dei freni più grandi mai installati su una Bentley, oltre alla configurazione a 4, 5 o 7 posti ed il Bentley Dynamic Ride, un assetto adattivo che permette di livellare l'auto grazie ad un sistema elettrico a 48V.