Autore:

Matteo Gallucci

NUOVO BRAND Il neonato brand automobilistico Automobili Pininfarina ha confermato che per il 2020 sarà pronta una hypercar elettrica con tecnologia racing ripresa direttamente dal programma di Formula E del Team Mahindra.

ATTO PRIMO Il marchio automobilistico di proprietà del Gruppo indiano Mahindra&Mahindra avrà come “atto primo” l’intenzione di produrre un veicolo simbolo attingendo a tutto il pedigree della rinomata Casa di design italiana Pininfarina, sviluppando un vero e proprio oggetto da collezione per bellezza e tecnologia.

DIAMO I NUMERI I vertici di Automobili Pininfarina vogliono competere con il lusso della Bugatti Chiron e la sua sportivissima scheda tecnica da 1.500 cv. Per farlo hanno chiesto aiuto alla Casa croata Rimac e al team Mahindra Racing di Formula E. Per chi se la fosse persa la Rimac C_Two presentata al Salone di Ginevra 2017 è equipaggiata con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) capaci di sviluppare ben 1914 CV e 2300 Nm di coppia. Prestazioni, manco a dirlo, superlativo con lo 0 a 100 km/h in 1,8 secondi e una velocità massima di 412 km/h. Eh se queste sono le premesse…

PROGRAMMA SUV La nuova azienda Automobili Pininfarina sarà indipendente dalla divisione EV del Gruppo, Mahindra Electric, e avrà la sua sede operativa in Europa. Dopo l’hypercar arriveranno tre SUV elettrici entro 5 anni. Anche in questo caso i nomi dei competitor sono illustri. Nel mirino nientemeno di Lamborghini Urus, Porsche Cayenne e Porsche Macan. Per avvicinarsi alle rivali premium con la nuova gamma di Automobili Pininfarina saranno stanziati 100 milioni di dollari di investimento iniziale che saliranno a quasi 500 milioni per il piano quinquennale. A dirigere Automobili Pininfarina ci sarà l’ex capo di Audi India, Michael Perschke. Il Presidente di Pininfarina S.p.A., Paolo Pininfarina, ha rilasciato una dichiarazione: "Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova società, Automobili Pininfarina. Questo progetto aiuta me e la mia famiglia a realizzare il sogno di mio nonno di vedere auto innovative e straordinarie marchiate esclusivamente Pininfarina sulle strade".