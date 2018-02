Autore:

Marco Congiu

PER POCHISSIMI L'Audi RS6 è la straordinaria erede spirituale della RS2, prima auto dei quattro anelli ad essere marchiata con il badge RS. Station wagon con prestazioni da supercar, la RS6 riesce a superare di slancio i 300 km/h grazie al suo V8 4.0 litri biturbo. Ma per qualcuno, queste performance non sono abbastanza. Nasce così l'Audi RS6 Performance Nogaro firmata ABT Sportsline.

MORE POWER In ABT si pensa che la potenza non sia mai abbastanza: si è lavorato a fondo sul propulsore, la cui potenza è stata aumentata di 90 CV, arrivando a quota 695. I Nm adesso sono 880. I numeri si traducono in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, per una velocità massima di 320 km/h.

LIMITATISSIMA Sono 150 gli esemplari in cui verrà realizzata l'Audi RS6 Performance Nogaro Blue, venduti ad un prezzo di 124.200 euro. Esordiscono i nuovi cerchi in lega da 21”, mentre come optional si possono avere le sellerie degli interni in Alcantara blu.