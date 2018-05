Autore:

Luca Cereda

AGENDA FITTA Se state pensando di cambiare il SUV, prendete carta e penna e segnatevi i nuovi arrivi di Audi nel 2018, a partire dalla nuova generazione dell'Audi Q3 passando per la pepata SQ2 e la prima Audi elettrica, la e-tron, per poi chiudere l'anno in bellezza con la Q8, la nuova ammiraglia a ruote alte dei Quattro Anelli. E mica è finita qui: ampliando l'orizzonte temporale fino alla fine del 2019, infatti, Audi ha annunciato ben 11 novità tra le sue sport utility, tra cui la suvcoupé Audi Q4. Buona parte di questa espansione dipende dall'elettrificazione della gamma, accelerata dai vertici di Ingolstadt per raggiungere l'ambizioso obiettivo che si sono posti: riuscire a vendere 800.000 Audi elettrificate all'anno entro il 2025.

LA PRIMA VOLTA Tutte queste notizie arrivano dall'ultima assemblea annuale (in corso oggi), durante la quale Audi ha presentato la versione aggiornata della Vorsprung 2025, la strategia commerciale della casa tedesca da qui ai prossimi sette anni. Che ha già fissato una data di presentazione per la crossover Audi e-tron: verrà svelata il 30 agosto in occasione dell'Audi Summit di Bruxelles. La prima audi elettrica avrà un' autonomia dichiarata di 400 km (misurati nel nuovo ciclo di omologazione WLTP) grazie a un pacco batteria da 95 kWh.

NUOVA Q3, Q8, SQ2 Nei mesi prossimi – lasciando intendere un possibile passaggio al salone di Parigi 2018 – usciranno anche l'Audi Q3 di seconda generazione (qui le nostre anticipazioni) e la versione pepata del SUV compatto Audi Q2, la SQ2 (clicca qui per sapere cosa sappiamo già). Alla fine, il pezzo grosso: il SUV Audi Q8. Ma se l'unveiling dovrebbe rientrare nel calendario di quest'anno, la commercializzazione dovrebbe slittare nel 2019. Nessuna parola, invece, sull'uscita della nuova Audi A1, attesa anch'essa al ricambio generazionale. Prima o dopo San Silvestro?