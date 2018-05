Autore:

Lorenzo Centenari

AUDI WEB Come da moderna abitudine, Audi individua la rete come veicolo migliore per scaldare il pubblico in attesa di una premiere. Attraverso i propri canali social, Facebook e Twitter, della imminente Q8 i Quattro Anelli convidono ora la visuale posteriore. Sempre di teaser si tratta, esattamente come qualche settimana fa. Tuttavia, fosse fedele alla realtà, anche lo schizzo appena pubblicato online ci racconta pur sempre qualcosa.

Q7 TRANSFORMER ello ora visibile dagli internauti è il disegno di un Suv, la nuova Audi Q8, che come da pronostico imbocca il filone dei Suv-coupè che tanto gradimento riscuote ad ogni livello di prezzo e dimensioni. Q8 entra nel corpo di Q7, sorella dalla quale mutua la piattaforma, e lo trasforma a propria immagine e somiglianza. Orientando il profilo del tetto verso il basso e rastremando i finestrini posteriori. Diversi anche il taglio dei fari e la sagoma degli scarichi.

UN SUV DA OSCAR A poco a poco, acquistiamo dunque confidenza con un modello destinato a far parlare di sè sia per il suo aspetto, sia per le prestazioni e i contenuti tecnologici. Sempre in nome della suspense, Audi lancerà sul mini-sito dedicato alla Q8 una web series in cinque episodi: una giovane coppia, un copione avvincente, e in sottofondo un Suv che ha qualcosa di speciale. Non resta che sintonizzarsi, immergersi nei personaggi, e scoprire il finale.