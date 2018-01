Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA AMMIRAGLIA Citroën prepara una nuova berlina di grandi dimensioni per sostituire la C5 e la C6 tra il 2019 e il 2020. Ispirata al prototipo Cxperience presentato al Salone di Parigi 2016, la nuova ammiraglia francese si distinguerà dalle rivali portando "qualcosa di diverso" nel segmento: a dirlo è stata Linda Jackson, amministratore delegato del brand francese, in un'intervista raccolta dall'inglese Autocar. "Non sarà una nuova C5", ha detto la Jackson, "Ma sarà una berlina grande, perché averne una nella gamma è cruciale per essere un grande produttore. Per essere credibili è necessario un listino che comprenda auto piccole, medie e grandi, inclusi i SUV."

UN LUSSO DIVERSO Con la nuova ammiraglia, Citroën punta soprattutto al mercato cinese che, nonostante i SUV abbiano preso il sopravvento, è ancora molto recettivo nei confronti delle berline e per il brand francese rappresenta il secondo per importanza. Su come sarà la nuova ammiraglia, è la stessa Jackson a dare indizi precisi, partendo dalla Cxperience: “Come tutte le concept car, è stata fatta per testare la reazione, e l'auto si evolverà, ma - e so di essere di parte - mi è piaciuta. Ispirerà la macchina di produzione e ha mostrato l'immagine di un'ammiraglia di lusso senza nessuno dei cliché tradizionali, come cromature, pelle o legno laccato”.

LE MISURE La futura ammiraglia Citroën offrirà quindi un lusso diverso dal solito e manterrà l'aria avanguardista della concept. “Ma sarà anche rappresentativa di un nuovo concetto di comfort, in termini di interni e caratteristiche di guida, grazie alle nuove sospensioni Advanced Comfort". Lunga 4,85 metri, dotata di un passo di 3 metri esatti e alta appena 1,37 m, la Cxperience darà vita a un modello che punta a misurarsi con modelli come la Volkswagen Passat e la Ford Mondeo.

MOLTO SLANCIATA Se le misure rimarranno quelle della concept, la nuova Citroën potrebbe avere 20 centimetri di vantaggio sulla Ford in termini di passo, con ovvii benefici quanto ad abitabilità, e risultare più bassa di 13 centimetri, per una lunghezza inferiore di appena due centimetri. Il risultato sarebbe una silhouette assai slanciata, di sicuro effetto scenico e molto lontana dagli stilemi delle dilaganti crossover.

IL DILEMMA DEI SEDILI A bordo, è lecito aspettarsi una plancia razionale e ordinata, con la maggior parte dei comandi accessibili attraverso un touchscreen molto ampio. Difficile dire se, al momento di andare in produzione, si opterà per mantenere i sedili posteriori singoli e di rinunciare al quinto passeggero o se si sceglierà una soluzione più tradizionale con il classico divanetto: la Jackson sottolinea la ferrea volontà di distinguersi, ma visto quanto accade tra le ammiraglie top (come Porsche Panamera e simili), anche offrire la doppia possibilità in opzione sembra una strada percorribile.