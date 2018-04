Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA Minigonne laterali, ruote in lega dedicate, freni maggiorati con pinze grigie marchiate Audi Sport: ecco le prime foto spia della nuova Audi S8 impegnata nei test al Nurburgring. Priva di camuffature, la nuova ammiraglia sportiva di Ingolstad esce allo scoperto mostrando, va detto, un livello di finitura ancora provvisorio. I quattro teminali di scarico, per esempio, ben difficilmente si presenteranno così grezzi nella veste definitiva.

CARATTERISTICHE Sembrano pronti per la produzione, invece, i paraurti: il posteriore dotato di un diffusore aerodinamico appena accennato – dalla funzione prettamente estetica – e l'anteriore che appare molto simile a quello del pacchetto Audi Sport per la A8 attuale. Mistero sul motore, che però potrebbe essere una versione leggermente depotenziata del V8 da 4,0 litri, 550 CV e 767 Nm di coppia della Porsche Panamera Turbo: se così fosse, consentirebbe alla nuova Audi di avvicinare i 300 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in in circa 4,0 secondi. Ciò lascerebbe spazio per la variante Audi S8 Plus ibrida, con motore Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid regolato per erogare circa 630 CV.