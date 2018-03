Autore:

Marco Rocca

IN DIRETTA DA NEW YORK Il titolo è fuorviante, perché se pensavate di vedere in foto una Stelvio in versione total black, bè dovrete ricredervi perché Alfa Romeo ha scelto il rosso come colore lancio del nuovo allestimento. Siamo al Salone di New York 2018, dove la Casa italiana del Biscione ha messo sotto i riflettori la nuova Alfa Romeo Stelvio Nero Edizione.

DETTAGLI NERI I dettagli che caratterizzano il nuovo allestimento non mancano e sono tanti, basta solo aguzzare la vista. La Stelvio Nero Edizione sfoggia dettagli scuri per la griglia anteriore, per le cornici dei fanali e per i terminali di scarico. Ma non finisce qui. A rendere appetitoso il nuovo pacchetto di personalizzazione ai palati degli appassionati, pensano nuovi cerchi in lega da 20 pollici dal design specifico.

IL COLORE DELLE PINZE A discrezione dei clienti è la scelta del colore delle pinze freno: nere, rosse o gialle. Da Alfa Romeo fanno sapere che questo pacchetto opzionale sarà disponibile esclusivamente sulle versioni della Stelvio equipaggiate con il 2.0 turbo benzina da 280 cavalli, abbinato al cambio automatico a otto rapporti. Nulla si sa, invece, sulla personalizzazione degli interni, paccato! E' facile prevedere tanta Alcantara e pelle trapuntata.

E DA NOI? Tutto bello sino ad ora ma c'è un ma. In primis per il fatto che i prezzi non sono stati ancora annunciati e in secondo luogo perché ancora non è stato specificato se questo pacchetto sarà esclusivo per gli Stati Uniti, oppure varcherà l’oceano in direzione Europa. Noi taniamo le dita incrociate.