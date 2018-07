Autore:

Lorenzo Centenari

COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA Incombono nuovi standard di omologazione, quale miglior occasione - oltre che di uniformarsi alla normativa - anche per aggiungere qualche altra modifica qua e là. Alfa Romeo Stelvio si declina nel model year 2019, ora i livelli di emissioni rispecchiano i requisiti Euro 6d-Temp qualunque siano allestimento e motorizzazione. Ma non è finita qui.

FATTORE 10 L'upgrade 2019 tocca anche le specifiche tecniche e commerciali. L'edizione entry level della gamma a gasolio acquista innanzitutto 10 cavalli di potenza: Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbodiesel parte ora da quota 160 cv, e non più 150 cv. Limitatamente allo step 160 cv (prezzi a partire da 47.450 euro), l'unico equipaggiamento disponibile è inoltre quello Business, anziché - come in precedenza - la variante Super.

IN MEDIA STAT VIRTUS Iniezione di 10 cavalli supplementari anche sul livello intermedio: il 2.2 Turbodiesel da 180 cv rinasce in formato 190 cv, prezzi da 49.950 euro e due varianti di trazione, posteriore o integrale Q4 (52.450 euro). Nessuna modifica interessa invece il 2.2 Turbodiesel da 210 cv (da 53.450 euro), idem per il 2 litri Turbo benzina da 200 (51.700 euro) o 280 cv (52,150 euro). E per la fuoriclasse Stelvio Quadrifoglio (96.550 euro).