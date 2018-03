Autore:

Luca Cereda

NUOVA VESTE Al salone di New York 2018 va in scena una versione speciale dell'Alfa Romeo Giulia Q4 incattivita da un pacchetto di accessori, ribattezzata Giulia Nero Edizione.

SEGNI PARTICOLARI Facile intuire le sue caratteristiche. Si comincia dai cerchi da 19'' Dark Miron (nome utilizzato per tutti i dettagli scuri del pacchetto), che hanno un coprimozzo con logo Alfa Romeo; e poi le calotte specchi brunite, la mascherina del trilobo nera, le cornici dei finestrini glossy black, e gli immancabili badge dedicati. In futuro si potrà aggiungere la chicca del terminale di scarico nero, mentre le pinze freno sono verniciate ad hoc: in giallo, nero o rosso a seconda dei gusti.

SOLO BENZA L'Alfa Romeo Giulia Q4 Nero Edizione è disponibile esclusivamente per la versione equipaggiata con il 2.0 turbobenzina da 280 e trazione integrale. Per il momento è riservata al solo mercato USA.