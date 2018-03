Autore:

Lorenzo Centenari

4C LIMITED Sullo stand Alfa Romeo, spazio a due edizioni limitate della sportiva di famiglia. Alfa 4C Coupé "Competizione" e 4C Spider "Italia". Mentre la Coupé ha un'indole corsaiola, la Spider punta più sull'eleganza. Sotto il cofano di entrambe, il 1750 Turbo Benzina in alluminio da 240 cv, associato al cambio automatico doppia frizione TCT. Guarda il video live dal Salone di Ginevra.

ALFA DA GARA Costruita in 108 esemplari, L'Alfa Romeo 4C Coupé Competizione si veste di Grigio Vesuvio Opaco e si stampa addosso una buona dose di carbonio. Oltre alla monoscocca, anche tettuccio, spoiler posteriore, calotte specchi, presa d'aria laterale e mascherina fari sono rigorosamente in carbon fiber. Completano la dotazione il paraurti fontale con prese aria in tinta, i cerchi a cinque fori da 18 pollici all'anteriore e 19 pollici al posteriore, le pinze freni rosse e lo scarico centrale Akrapovič in titanio.

PER LA PATRIA Dal canto suo, l'Alfa 4C Spider Italia (sempre in 108 esemplari) si distingue per la carrozzeria in Blu Misano, i cerchi a cinque fori di misura asimmetrica (da 18 pollici all'anteriore e da 19 al posteriore), le pinze freno gialle che richiamano le cuciture di sedili, plancia, volante e pannelli porta, infine la fiancata che ospita lo sticker tricolore dedicato "Spider Italia". Nella dotazione standard, il doppio scarico Akrapovič centrale in titanio con funzione dual mode e cornice in carbonio.