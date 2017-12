Autore:

Emanuele Colombo

400 CAVALLI Bella è bella: grintosa, filante, proporzionata. La Volkswagen Arteon le ha tutte per battersi nel settore delle maxi coupé a quattro porte. Le manca solo un motore all'altezza ed ecco perché in quel di Wolfsburg stanno preparando una Volkswagen Arteon R con oltre 400 CV di potenza.

CARATTERISTICHE Per la precisione, secondo quanto ha detto il portavoce di Volkswagen Martin Hube a margine della presentazione americana della Golf GTI, i cavalli sarebbero 404, sprigionati da una versione turbo (forse biturbo) del motore VR6 da 3,0 litri. La trazione sarebbe integrale, con un giunto Haldex a gestire la ripartizione tra anteriore e posteriore, e il sistema sarebbe stato messo a punto per consentire un certo grado di sovrasterzo: a tutto vantaggio del piacere di guida.

PROGETTO A RISCHIO Dati alla mano, la Volkswagen Arteon R potrebbe risultare addirittura più sportiva della Porsche Panamera nella versione con il 3,0 litri turbo V6 da 330 CV, ma pare che il via libera definitivo alla messa in produzione dell'auto non sia ancora stato accordato: speriamo che il rischio di superare sua maestà la Porsche non finisca per affossare il progetto.