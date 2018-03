Autore:

Lorenzo Centenari

AND THE WINNER IS... E venne anche il momento di Volvo. L'edizione 2018 del prestigioso premio "Car of the Year" va a Volvo XC40, protagonista indiscussa delle preferenze assegnatele da 60 giurati di 23 Paesi europei.

STANDING OVATION Incoronata Auto dell'Anno 2018 questo pomeriggio a Ginevra alla vigilia del Salone (che domani apre i battenti a stampa e addetti ai lavori), il Suv svedese ha collezionato 325 voti e preceduto Seat Ibiza (242 preferenze) e BMW Serie 5 (226 punti). Giù dal podio, in ordine di piazzamento, Kia Stinger 204), Citroen C3 Aircross (171), Audi A8 (169) e Alfa Romeo Stelvio (163).

C'È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA Per Volvo, il Car of the Year è una novità assoluta: due anni fa sfiorò il successo con XC90, ma per pochi voti dovette cedere lo scettro a Opel Astra.