XC60 IN MINIATURA Da dove comincio a raccontarvi la nuova Volvo XC40? Direi dalle misure, cosi iniziamo a capire dove collocarla. Lunga 4 metri e 43 cm, alta 1 metro 65 cm e larga 1 metro e 85 cm si piazza di diritto nel pieno del segmento dei SUV compatti, premium ovviamente. Qualche nome? Audi Q3, Bmw X1 ma anche la nuovissima Jaguar E-Pace o la Range Rover Evoque. E’ tutta nuova la Volvo XC40 a cominciare dalle base. Il pianale in questione, nome in codice CMA, è di quelli modulari ed accoglierà le future V40, V40 Cross Country. Volvo lo ha sviluppato in collaborazione con la cinese Geely.

ANCHE BICOLORE Vista dal vivo la XC40 rispecchia in toto le immagini che l’anno anticipata. Su strada si fa notare e se avrete il coraggio di azzardare il bicolore, l’effetto wooow è assicurato. Mi piace il suo stile che riprende i tratti distintivi del Marchio svedese, rielaborandoli per avere un carattere proprio. Soprattutto al posteriore per via del grosso montante C che inizia a metà del finestrino. Un segno distintivo, è vero, ma che potrebbe non incontrare sempre i favori del pubblico. Voi che ne pensate?

INTERNI Parliamo ora di interni perché come la XC90 prima, e la XC60 poi, anche l’arredamento della nuova XC40 cattura lo sguardo. Schermo grande e verticale da 9 pollici dell’ormai famoso Sensus (uno dei migliori sistemi infotainment ad oggi sul mercato), comandi fisici ridotti all'osso e un design della plancia molto molto pulito. La differenza rispetto alle sorellone la fa la personalizzazione. Ci si può sbizzarrire, volendo, anche con i colori delle finiture e comunque molto di più di quanto non facciano le rivali.

IL PC NELLO SPORTELLO Bella la pulizia delle linee in abitacolo ma ci sarà posto per lasciare il cellulare o il portafogli? Direttamente dagli interior designer sono venuto a sapere, giusto per fare un esempio, che la Volvo XC40 non avrà i classici speaker dello stereo sulle portiere. Perché? Per fare spazio a un tascone più grande della media, capace di contenere un computer portatile (o due bottiglie d'acqua).

BAGAGLIAIO Parlando di spazio non posso non tirare in ballo la capacità di carico del bagagliaio: da 460 litri fino ai 1.335 litri con il divano posteriore reclinato. Non è tantissimo in assoluto. Una Peugeot 3008, per esempio, fa quasi un centinaio di litri in più in configurazione standard, ma c'è lo spazio che serve a una famiglia di tre persone. Interessante, invece la praticità del bagagliaio che può contare su un divisorio pieghevole che facilita le operazione di stivaggio della spesa.

SICUREZZA Parlando di Volvo si potrebbe anche saltare questo capitolo. Ad ogni modo ci sono il Lane assist, l’adaptive cruise control, il rear view warning e il pilot assist, sistema che porta l’auto sulla soglia della guida autonoma e che grazie alla perfetta calibrazione riesce a tenere l’auto al centro della corsia evitando il fastidioso ping pong tra una linea e l’altra tipico di alcuni sistemi più acerbi.

ALLESTIMENTI Gli allestimenti della nuova Volvo XC40 saranno tre: Momentum (più modaiolo), R-Design (più sportivo) ed il lussuoso Inscription. Già l’allestimento base include i fari full led, i cerchi in lega di 17” e l’impianto multimediale con display di 9”, chiamata automatica di emergenza, hot spot wi-fi e connessione internet (con sim da acquistare a parte). E poi, il cruscotto interamente digitale, l’accesso e l’avviamento senza chiave, il cruise control e il clima manuale. Curata la sicurezza: sulla Volvo XC40 di serie ci sono l’airbag anche per le ginocchia del guidatore, l’avviso anti-colpo di sonno, il sistema che mantiene in corsia (che non ha funzionato in modo impeccabile durante il test), quello che aiuta la ripetizione dei segnali nel cruscotto, la frenata automatica d’emergenza a tutte le velocità, valida anche per pedoni e ciclisti e per veicoli in arrivo di fronte agli incroci.

QUI MOTORI E PREZZI Le Volvo XC40 avranno solo motori turbo a iniezione diretta. I primi ad arrivare saranno i più potenti: i quattro cilindri 2.0 a benzina 247 cv e diesel che di turbo ne ha due ed eroga 190 cv. Verso aprile vedremo anche le versioni a benzina 2.0 con 190 CV e 1.5 a tre cilindri con 156 cv, nonché le diesel 2.0 da 150 CV. I prezzi sono stati comunicati: si parte da 31.200 euro per le XC40 a benzina (T3 1.5, con cambio manuale e trazione anteriore) e da 33.350 euro per quelle a gasolio (D3 a trazione anteriore e cambio manuale; con la trazione 4x4 costa 2.000 euro in più e il cambio automatico comporta un supplemento di altri 2.200).

COME IL CELLULARE Con la XC40 Volvo propone una formula di acquisto alternativa. Non si tratta di noleggio a lungo termine o leasing, ma di un abbonamento, un po’ come accade per gli smartphone. Per 699 euro al mese - e senza anticipo - potrete mettervi al volante della XC40 (D4 o T5 Geartronic AWD), per due anni e per un massimo di 15.000 km all’anno. Al termine dei 24 mesi, potrete restituire la macchina e chiudere il contratto, oppure sostituirla. Possibile, se vorrete, anche il riscatto.