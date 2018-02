Autore:

Marco Rocca

SEMPRE TUTTE UGUALI In un panorama automobilistico dove le auto tendono ad essere sempre più simili, la nuova SUV coupé asiatica dei tre Diamanti va in controtendenza lanciando un prodotto originale. Potrei parlavi di quanto sia ricercata la sua linea da coupé, ma lo vedete già da voi. C’è una cosa, però, che non si vede ma che farà piacere a chi oltre all’estetica cerca anche sostanza al volante: al piacere di guida, ovvero il Cool Factor della nuova Mitsubishi Eclipse Cross.

C'E' MA NON SI VEDE Anche perché parlando di una Suv, o crossover se preferite, non è così scontato che al volante sia anche coinvolgente. La nuova Mistubishi Eclipse Cross, invece, mette sul piatto della bilancia uno sterzo sorprendentemente diretto e comunicativo. Il tutto è condito da un assetto tendente al rigido che garantisce poco rollio e un grande appoggio in curva. La rigidità della scocca è elevata.

Piccola chicca: aprendo il cofano si scopre anche la barra duomi, proprio come auto di una certa sportività.

SUPER TRAZIONE Parlando di curve non posso non tirare in ballo la trazione integrale. Eh già perché il Cool Factor del piacere di guida passa anche attraverso il sistema S-AWC (che per chi non lo sapesse sta per Super All Wheel Control), marchio di fabbrica del brand giapponese. Tutto è gestito dall’elettronica che ripartisce la potenza lì dove serve. A seconda che si scelga la modalità Automatica, Neve o Grevel (sterrato), la coppia tra i due assi si sposta in un range compreso tra l’80-20% e il 40-60%.

COME PINZA! Ma non è tutto. Perché la Mitsubishi Eclipse Cross ha un’altra chicca. Si chiama Active Yaw Control ed è il sistema di controllo attivo dell’imbardata. Un differenziale elettronico che utilizza la frenata per distribuire la coppia alle ruote di sinistra e di destra. Il risultato? Senza dover intervenire eccessivamente sullo sterzo godo di una direzionalità in curva sconosciuta a molte rivali.

TURBO BENZINA Il piacere di guida passa anche dal motore. A listino, per ora, c’è solo un opzione questo 1.5 turbo a iniezione diretta MIVEC da 163 cavalli che spinge forte subito e che ama anche frullare nella zona alta del contagiri. Più avanti, per gli inguaribili del gasolio, arriverà anche la versione diesel. Il top è l’unione con il cambio manuale a sei rapporti.

CON UN DITO Il Cool Factor della Mitsubishi Eclipse Cross passa anche dalla possibilità di poter gestire, proprio durante le fasi di guida, il sistema infotainment senza dover perdere concentrazione. Sembrerà una banalità ma vi posso garantire che farlo in tutta comodità non è sempre scontato. Con il controller touchpad a portata di dito e con l’head-up a colori qui davanti a miei occhi, ricevo informazioni in tempo reale senza deconcentrarmi.

GLI ANGELI CUSTODI Il piacere di guida sulla Mitsubishi Eclipse Cross passa anche sotto la voce sicurezza. Perché diciamolo pure francamente: sapere di avere un po’ di angeli custodi a vegliare su di noi è sempre cosa gradita. Due su tutti: il Forward Collision Mitigation System che previene una collisione frontale o ne limita i danni rilevando veicoli e pedoni grazie alla telecamera e al radar laser e l’Adaptive Cruise Control che mantiene una distanza specifica dal veicolo che precede per garantire maggiore sicurezza e tranquillità, riducendo lo stress al volante, soprattutto durante i rallentamenti in autostrada. Senza dimenticare le 5 stelle EuroNCAP.

Insomma avete capito perché la Mitsubishi Eclipse Cross ha il Cool Factor del piacere di guida? Guardate il video qui in bass.

E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate di seguirci su tutti i nostri canali social.