Autore:

Marco Congiu

GT O X-LINE? Conosciamo bene la nuova Kia Picanto. L'abbiamo provata lo scorso marzo in Spagna, per poi metterci le mani a fondo pochi mesi dopo mettendola a dura prova tra le strade di Milano. Durante l'ultimo Salone di Francoforte ha debuttato la Picanto X-Line, con look da crossover – o baby-SUV? - e ben 100 CV sotto il cofano sprigionati dal T-GDI a 3 cilindri. Oltre alla mini-crossover arriva anche la Picanto GT, con design più cattivo e aggressivo e stesso livello di potenza. E voi quale scegliereste? GT o SUV?

QUELLA SPORTIVA Il Diavolo sta nei dettagli. Se il look complessivo della Kia Picanto GT e Picanto X-Line può sembrarvi simile, non avete tutti i torti. Anche se va detto che di differenze ce ne sono eccome! L'anteriore della Picanto GT è molto simile a quello della GT-Line: mascherina con l'iconico Tiger-Nose disegnato da Peter Schreyer, grandi baffi a LED nei fari e fendinebbia incorniciati nella parte bassa, oltre a due interessanti prese d'aria laterali simile a quelle della sorella maggiore Kia Rio completano il frontale. Lateralmente spiccano delle lievi minigonne tra i cerchi in lega da 16”, mentre la fanaleria posteriore si evolve rispetto alla precedente generazione, con la pregevole pinna dove sono nascosti i sensori per la radio.

IL MINI SUV La Kia Picanto X Line si differenzia rispetto alla nuova Picanto 2018 standard per un look dichiaratamente da crossover. Con una lunghezza di 3,59 metri per 1,59 di larghezza e 1,48 di altezza, la Picanto X Line ha nel mirino la rivale dichiarata: Fiat Panda. Il design rispecchia i capisaldi del marchio, con aggiunte piacevoli: un fascione di plastica corre lungo tutta la parte bassa dell'auto, contribuendo a dare quell'immagine da crossover che tanto va per la maggiore oggi. I fendinebbia sono racchiusi in un anello colorato che spicca ulteriormente, richiamando la stessa tonalità degli interni della mascherina frontale.

INTERNI: QUALITÀ SUPERIORE Quando si dice “GT” e “X-Line” in casa Kia si fanno i nomi degli allestimenti top di gamma per la Picanto 2018. Una volta aperte le portiere ci troviamo difronte a sedili rivestiti in pelle e tessuto, comodi e accoglienti anche per le taglie forti. La plancia è rivestita in plastica croccante, pensata per durare ma ugualmente impreziosita da finiture di pregio come il piano black che fa da cornice al display flottante da 7”, plus di assoluto rilievo per il segmento. Il volante, tagliato nella parte bassa, vanta comandi multimediali alle razze delle 9:15 ed è anch'esso rivestito in pelle: un piacere impugnarlo. Un bel “più” se lo merita anche il bagagliaio da 255 litri di capacità di partenza: record totale per la categoria della Picanto.

MOTORE: UNA PICCOLA BOMBA Sia la Picanto GT che la Picanto X Line sono spinte da un motore 3 cilindri turbo T-GDI a benzina da 100 CV – o, se preferite, 73 Kw - e 172 Nm di coppia massima: la velocità massima è di 180 km/h, a fronte di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Il consumo dichiarato è di tutto rispetto: 4,5 l/100 km nel ciclo misto.

MILAN L'È UN GRAN MILAN Non mi resta altro da fare che infilarmi prima nella nuova Kia Picanto Gt e poi nella nuova Picanto X Line e vedere come se la cava in mezzo al traffico di Milano! Saprà affrontare al meglio la jungla urbana?