Autore:

Luca Cereda

RELATIVISMO Centoquindici cavalli sono tanti o pochi? Non è questo il punto. Ci interessa sapere se siano o meno abbastanza per divertirsi. E la risposta è sì, se impacchettati nel fisico da micromachine della Volkswagen Up! GTI. Con un look da hot hatch, un peso che non arriva alla tonnellata e un set-up leggermente hardcore.

HERITAGE L'idea di una Up! pepata nasce dall'esigenza di ridare un po' di lustro alla citycar di Wolfsburg. E, al contempo, da una suggestione, che quelli di VW non smettono di insinuare: la prima Golf GTI, quando uscì, era poco più lunga di questa sua discendente, quasi ugualmente potente (-5 cv), anche se pesava circa due quintali in meno (per dire quanto si siano imbolsite le auto contemporanee). E' sufficiente metterle la Up! in scia al mito per farne vera GTI? Siamo venuti fino a Nizza per scoprirlo.

PLAID SUL SEDILE La presenza, intanto, c'è tutta. A partire da quel che è d'ordinanza su una GTI, come il filo rosso nella griglia, il logo di famiglia e i rivestimenti in tartan con motivo Clark. La Volkswagen Up! GTI non è una Up! come le altre anche per via della bocca nera, delle griglie con trama a nido d'ape, della doppia banda nera che corre sulla fiancata e dell'abbinamento tra cerchi da 17'' e gomma ribassata (/40). Il capolavoro è l'alettoncino posteriore, mentre l'abitacolo regala meno guizzi: un volante piatto sotto, rivestimenti in pelle e impunture rosse per la corona e per la cuffia del cambio. Anche qui l'impianto multimediale di infotainment si compone collegando il cellulare.

IL MOTORE Guarda l'asfalto da più vicino: l'assetto è stato ribassato di 15 mm e, ad eccezione di piccoli accorgimenti a molle (più rigide) e freni, è questa la sola modifica di sostanza. Poi, certo, nel motore c'è più gusto. Il tuning del tricilindrico 1.0 TSI Volkswagen in questa versione da 115 cv e 200 Nm di coppia fa sì che la Up! acceleri da 0 a 100 km/h in soli 8,8 secondi, e che, ove consentito – e con una certa calma – la lancetta del tachimetro arrivi a un'unghia dai 200 km/h. Per la cronaca, la Up GTI dichiara un consumo di 5,7 litri nel ciclo WLTP (4,8 secondo il protocollo NEDC).

PREZZO Seduta ai piedi delle compatte pepate (Fiesta ST, 500 Abarth, Clio RS), ha poche rivali nella sua nicchia; mi vengono in mente solo la Renault Twingo GT – più economica ma anche più cheap – e la Smart Brabus, che di listino supera i di slancio i 20.000 euro. Bastano invece 17.400 euro per una Up! GTI a tre porte e con 500 euro in più raddoppiano gli ingressi. Restano come optional il clima automatico, la telecamera di retromarcia e lo stereo Beats da 300 W.