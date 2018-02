COME VA Si scende in strada con la Renault Megane RS telaio Sport nella profonda Andalusia spagnola tra Jerez e Cadice. Qui anche a febbraio le temperature sono favorevoli con una media tra i 15 e 20 gradi. Motivo per cui diversi team del mondo del motorsport utilizzano il vicino e famoso circuito di Jerez de la Frontera per sviluppare auto e moto da competizione. In questo bellissimo scenario la Megane RS Sport ci fa divertire con il collaudato cambio automatico EDC a doppia frizione e sei rapporti. Davvero veloce, e divertente se usato con le palette al volante solidali al piantone dello sterzo. Sono esteticamente belle da vedere ma a mio avviso corte nella zona inferiore. Devo allungare in modo innaturale il mignolo per cambiare marcia in entrata o uscita di curva. Bisogna, poi, abituarsi fin da subito alla logica delle quattro ruote sterzanti che sono sempre attive e regalano una prontezza di reazione estremamente rapida e diretta. Non bisogna farsi cogliere impreparati soprattutto a basse velocità dove bisogna dosare bene l'angolo volante. Generalmente ne serve poco e abusarne ci porterebbe sicuri al sovrasterzo. Il volante è estremamente connesso con il frontale, ci trasmette tutto quello che passa sotto alle ruote anteriori. È molto facile andare forte, la Renault Megane RS perdona quasi tutto e con un minimo movimento al volante riusciamo a portarla sicuri dove vogliamo; veloci e precisi come una lama. In più con il cambio automatico è possibile il multichange down ovvero la scalata di marcia rapida. Tenendo semplicemente premuto il paddle di sinistra potremo scalare in rapida progressione dalla 6 alla 2 marcia. Nel misto il 1.8 turbo benzina suona che è un piacere fin dai bassi e lo scoppiettio che rientra nell'abitacolo in rilascio crea quasi dipendenza. Questo modo di condurla, sempre nella zona rossa del contagiri, farà venire il "sorriso terapeutico" non solo a voi ma anche al vostro benzinaio di fiducia visto che la media consumi scende intorno ai 6 km/litro. Con un piede più leggero, in modalità comfort, non è un'utopia raggiungere quasi il doppio della percorrenza con un litro. Se poi dei consumi vi interessa poco c'è un ulteriore "giochino" ad attendervi. Si chiama launch control e vi permetterà di dare la paga al semaforo anche ad auto ben più blasonate. Premendo entrambi i paddles al volante in contemporanea con freno e acceleratore si avvierà la procedura di launch control per avere una partenza, da fermo, bruciante che ci proietta da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. C'è da dire che, oltre a non essere un toccasana per motore, trasmissione e pneumatici, il rischio di essere notati da un pubblico in divisa poco compiacente è estremamente elevato. A buon intenditor poche parole.

IN PISTA Visto il lungo viaggio e la possibilità di avere tra le mani la nuova Renault Megane RS una sessione in pista presso il Circuito de velocidad di Jerez è davvero obbligatoria. Qui vanno in scena le battaglie epiche della MotoGP e l'adrenalina sale già in pit lane. Il turno in pista avviene con la Renault Megane RS Cup, la versione più cattiva di Megane RS in attesa della nuova Megane Trophy. Qui possiamo sfruttare tutte le sue migliorie tecniche come il differenziale autobloccante Torsen all'anteriore e la maggior rigidità di sospensioni e telaio. Il cambio è il manuale a 6 marce dall'escursione abbastanza corta, che risulta essere molto preciso e fluido negli innesti e non fa rimpiangere l'EDC automatico. Un grande merito da riconoscere a Renault Megane RS è la sua capacità di metterti a proprio agio sia su strada che in pista, grazie ad una posizione di guida perfetta, con una seduta non esasperata ma ben contenitiva grazie ai fianchetti laterali pronunciati e al poggia testa integrato. Anche il volante, tagliato nella zona inferiore, mi concede il giusto feeling con l'auto che mantiene sempre un anteriore granitico anche quando il posteriore perde di sostanza, concedendomi il permesso di giocare di traverso in una soglia ampliamente tollerabile e di facile recupero. La versione Cup è sincera, veloce e stabile e tutto sempre essere sempre sotto controllo anche girando in pista a Jerez. Un circuito molto tecnico che misura 4 km e 423 metri composto da 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra. Alcune possono ingannare ma dopo solo pochi giri si riesce a prendere confidenza e spingere la Renault Megane RS fino al limite senza però la possibilità di saggiare i 250 km/h di velocità massima dichiarati dalla Casa.

GUIDA ALL'ACQUISTO Il consiglio è quello di ponderare bene la scelta sull'allestimento da preferire. La differenza tra la versione Sport e Cup è tangibile soprattutto sul lato comfort. Se volete a tutti i costi un'auto capace di essere polivalente in strada e nell'utilizzo "allegro" andate sicuri verso l'allestimento Sport con cambio automatico EDC: avrete il giusto compromesso. Se volete togliervi lo sfizio di guidare un'auto più rigida con soluzioni tecniche più raffinate per andare forte in pista la scelta giusta risponde al nome di Renault Megane RS Cup. Quest'ultima è quella che comprerei sacrificando qualcosa al comfort ma la differenza di soli 1.700 euro la rende un'opzione troppo appetibile. A voi la scelta!