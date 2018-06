Autore:

Matteo Gallucci

NEXT WORLD CHAMPION Giugno, mese di Mondiali di Russia 2018, dove la nazionale di calcio francese arranca, per ora, senza fantasia. Il talento c’è ma non si vede e le servirebbe proprio una musa ispiratrice, qualcosa di nuovo capace di portare una ventata d’aria fresca per spazzare via le incertezze stilistiche e avere un obiettivo più chiaro. Ebbene, in questa chiosa calcistica, la nuova Peugeot 508 potrebbe essere davvero il trait d’union della situazione, visto che la rinnovata ammiraglia coupé francese è capace di coniugare una trama di linee eleganti e sportive mai viste su una Peugeot con l’obiettivo dichiarato di far diventare il brand della Casa del Leone il miglior costruttore generalista alto di gamma. Sarà Lei la nuova femme fatale capace di far ribollire il sangue per il segmento delle berline proprio ora che il mercato dell’auto sembra essere stato monopolizzato dai SUV?

SVOLTA STILISTICA Il primo impatto è di quelli importanti perché il disegno di nuova 508 è di rottura rispetto al passato. Non rinnega sé stessa rimanendo l’ammiraglia del Brand ma il lifting è di quelli profondi con il “ritocco” principale proprio al frontale, dove il lungo cofano motore punta con decisione l’asfalto e proprio su di esso vengono collocati i tre numeri identificativi del modello: 508 come “operazione nostalgia” in chiave heritage. I fari hanno una firma luminosa a Led distintiva con una lunga linea ricurva che arriva a toccare la griglia inferiore. La griglia verticale ricorda quelle già viste sui SUV Peugeot e le dona robustezza ma tutto il design della nuova berlina viene ispirato dalla concept Instinct e sicuramente aprirà un nuovo filone stilistico per tutta la gamma Peugeot. Il laterale presenta una silhouette più da coupé che da berlina e i cristalli non hanno cornice; una soluzione elegante che facilita anche l’ingresso a bordo. Al posteriore troviamo un diffusore con funzione solo estetica che integra il doppio terminale di scarico, e un fascione nero lucido trasparente che collega i due fanali a Led con il family feeling luminoso a simboleggiare con un effetto tridimensionale il graffio degli artigli del leone: il simbolo di Peugeot. Questa soluzione è d’impatto ma non così originale come quella scelta per il frontale visto che è possibile accostarla a qualche famosa muscle car americana o ammiraglia tedesca…a intenditor…

INTERNI DA CONCEPT Il famoso i-Cockpit Peugeot viene introdotto fedelmente anche su nuova Peugeot 508 con qualche miglioria estetica e tecnologica. I materiali sono di pregio e oltre alle plastiche morbide vengono utilizzati, in base all’allestimento scelto, Alcantara e legno di qualità per gli inserti. Tutta la strumentazione di bordo è rivolta verso il conducente, che gode di buono spazio nonostante la seduta bassa, e le luci di cortesia che corrono lungo il perimetro della plancia fino agli interni porta regalano un effetto “wow” come se fossimo a bordo di una concept car da salone. Lo schermo digitale è un mini televisore da 12,3 pollici e racchiude tutta la strumentazione di bordo, personalizzabile con integrazioni di menu, mentre al centro della plancia troviamo uno schermo touch screen da 10 pollici che integra i moduli di Apple CarPlay, Android Auto e possibilità di Mirrorlink.

PRONTA PER LA PROVA COSTUME La piattaforma su cui viene sviluppata la nuova Peugeot 508 2018 è la famosa e collaudata EMP2 che le fa risparmiare 70 kg rispetto al modello precedente. La cura dimagrante in vista dell’estate funziona soprattutto per il suo comportamento dinamico decisamente più agile rispetto al passato. La 508 ha rimodellato anche le sue misure, che rimangono sempre da top model di segmento D, ed ora sono 4,75 i metri di lunghezza, 1,85 in larghezza e 1,40 in altezza con un passo che sfiora i 2,80 metri. La capacità del vano porta bagagli è notevole nonostante la coda dal lunotto molto inclinato con 487 litri estendibile, a divano posteriore abbattuto, a 1537. La prova costume sembra quindi superata in vista della commercializzazione prevista in Italia per il mese di ottobre 2018.

TECNOLOGIA E SICUREZZA La Peugeot 508 offre il meglio di Peugeot in termini di tecnologia e sicurezza. Alla voce ADAS risponde con il Cruise Control Adattivo che lavorando in sinergia con il Lane Keep Assist mantiene perfettamente nel mezzo della carreggiata la vettura, rispettando la velocità e distanze di sicurezza precedentemente impostate. Oltre che comodo e preciso questa modalità di crociera “senza pensieri” ha anche la funzione di Stop&Go quindi riesce a fermare la vettura nel traffico per poi accelerare in corsia appena possibile. Una vera e propria chicca è il sistema Night Vision che tramite delle telecamere ad infrarossi riescono a replicare sullo schermo digitale la presenza di persone e animali durante la guida notturna, avvisandoci preventivamente del pericolo.

MOTORI DISPONIBILI La gamma motori per la Peugeot 508 si articola con la presenza del solo 1.6 PureTech turbo per i benzina declinato in due potenze: 180 e 225 cv e abbinabile alla sola trasmissione automatica EAT8 a 8 rapporti. Lato Diesel abbiamo due BlueHdi: l’entry level è rappresentato dal 1500 cc, 3 cilindri da 130 cv, con il cambio manuale o automatico, mentre il 2 litri a gasolio è disponibile con potenze da 160 o 180 cv sempre e solo abbinato alla trasmissione automatica EAT8.

PREZZI DI LISTINO Il prezzo di nuova Peugeot 508 parte da 30.350 euro per il 1.5 a gasolio con cambio manuale fino ad arrivare ai 48.000 euro per il top di gamma in versione limitata First Edition che viene equipaggiata con il 2 litri turbo diesel da 180 cv.