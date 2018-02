Autore:

Luca Cereda

LA CAPOSTIPITE Se cinquecento e fischia cavalli su un SUV ormai non fanno più notizia, lo si deve alla Porsche Cayenne. Da cui tutto ebbe inizio nel 2002, anche se non doveva. Una Porsche a ruote alte? Sacrilegio! E via discorrendo, mentre nel frattempo ne sono uscite due, una che si guidava meglio dell'altra. Con tutti gli altri marchi sportivi a correrle dietro: da Jaguar a Maserati, passando per Bentley, fino a Lamborghini. Aspettando Ferrari, perché i SUV (anche sportivi) fanno guadagnare chi li costruisce e, si sa, pecunia non olet.

SOTTO MENTITE SPOGLIE Ora siamo alla terza generazione. Ed è più nuova di quanto sembri guardandola, la Porsche Cayenne 2018. Ci sono alcune prime volte: ad esempio quella degli pneumatici misti - più larghi dietro e montati su cerchi da almeno 19 pollici (a richiesta da 21'') – e quella dell'asse posteriore sterzante, ereditato da 911 e Panamera. Due primizie, una missione: rendere questo SUV più agile nelle manovre a basse velocità e più stabile e immediata, al salire della lancetta rossa, nei cambi di corsia.

UN PO' DI TUNGSTENO Che sia stata alzata l'asticella delle prestazioni lo si intuisce anche guardando attraverso i cerchi, dove spuntano inediti cerchi in ghisa con rivestimento in carburo-tungsteno (in concessionaria vi basterà chiedere i PSCB: Porsche Surface Coated Brake). Sono optional (3.000 euro) e si presentano con una grossa pinza bianca pronta a morderli. Anche se il massimo restano i carboceramici, sempre a richiesta (7.000 euro).

TRE CAMERE Un altro optional interessante è il PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) con barre anti-rollio attive alimentate da un impianto elettrico a 48 volt, per rendere la guida più precisa e l'auto immune ai coricamenti. Le sospensioni pneumatiche adattive, ora con una nuova tecnologia a tre camere, mettono invece l'accento sul comfort, per isolare meglio chi sta dietro al volante da tutto ciò che gli scorre sotto quando l'auto è settata sui programmi di guida più comodi.

PRESTAZIONI Il resto è lavoro di fino, che ne fanno la Cayenne più leggera e veloce di sempre. Quelli di Porsche sono riusciti a limare fino a 65 chili (sulla Cayenne S) e hanno travasato sotto il cofano i nuovi motori ereditati dalla Panamera, di cilindrata ridotta ma più potenti. Una Porsche Cayenne “liscia” conta ora ora 40 cv in più dal suo V6 tre litri, che conta 340 cv e sviluppa una coppia di 450 Nm, per uno 0-100 da 6,2 secondi (tre decimi in meno col pacchetto Sport Chrono) e una velocità massima di 242 km/h; una Cayenne S arriva 440 cv (20 in più di prima) e 550 Nm, sempre con un V6 ma biturbo, da 2.9 litri: fa 0-100 km/h in 5,2 secondi e "vede" i 265 km/h; una Cayenne Turbo 2018, infine, ha un V8 biturbo da 550 cv e 770 Nm di coppia (+30 cv e 20 Nm), per uno 0-100 da supercar (3,9 secondi) e una velocità di punta prossima ai 290 km/h.

QUATTRO RUOTE MOTRICI La trazione è integrale attiva: può, cioè, variare continuamente la quantità di potenza e coppia distribuita tra avantreno e retrotreno, normalmente privilegiando quest'ultimo (normalmente con un rapporto 80/20). Il Porsche Traction Management decide tutto secondo l'occorrenza, oppure in base alla modalità di guida selezionata (Onroad, Mud, Gravel, Sand e Rocks) in caso di puntate in offroad, con i rapporti di forza tra i due assali che vanno a rimescolarsi.

COM'E' Si è evoluto anche il cambio. Il Tiptonic S a 8 rapporti, ora fornito da ZF, promette passaggi di marcia più rapidi grazie alla tecnologia shift by wire e ha un ultimo rapporto più lungo per contenere i consumi quando la Cayenne non ha fretta di correre. Tra l'altro, è più facile riconoscerla prendendole la targa da vicino, perché è il lato-B la parte più nuova, con quella fanaleria presa direttamente dall'ultima Panamera, che tira una linea luminosa lungo tutto il portellone. Si ha così l'impressione di un'auto più larga e piantata su strada, oltre che di un trequarti posteriore più... Macan.

CHE BAGAGLIAIO! Davanti si notano meno i ritocchi al paraurti, ai fari e alla calandra. Anche guardandola di profilo è difficile percepire i 6 cm in più della nuova Cayenne, che è pure un filo più bassa e che, al contrario, col bagagliaio ha svoltato: quest'ultimo è cresciuto di 100 litri per un totale di 770 sotto la cappelliera. La vera rivoluzione però è nell'abitacolo, dove cambia totalmente l'interfaccia tra uomo e macchina, con pannello vetrato ovunque, maxischermi e un feedback dei comandi più tecnologico. La strumentazione è digitale (due schermi da 7'' riconfigurabili), ma mantiene al centro un contagiri analogico, come da tradizione Porsche.

ALTA FEDELTA' In mezzo alla plancia c'è un grande schermo HD da 12,3'', nitido e reattivo, che può diventare una sorta di ufficio su ruote se si sfruttano al massimo le chance di connessione a internet del multimedia tedesco (hotspot wifi, 4 porte USB). Nel posto di comando, come sempre ben confezionato e rivestito con materiali di pregio, i tasti fisici lasciano spazio a tante superfici a sfioramento. Forse troppi.

QUANTO COSTA La nota dolente? Come sempre il prezzo. Che parte da 78.000 euro e spiccioli per la Cayenne, 95.600 per la Cayenne S e 143.000 per la Turbo. Entro la fine del 2018 arriverà la Cayenne ibrida, mentre per il diesel (con ogni probabilità un V6) potrebbe volerci di più.