Autore:

Marco Congiu

WIN, REPEAT, WIN, REPEAT AGAIN Era il 2004 quando la prima generazione di Mercedes-Benz CLS veniva presentata al pubblico al Salone di New York. Si trattava di un'auto capace di inventare un segmento nuovo, quello delle coupé a 4 porte, inseguito dalla concorrenza negli anni a venire con risultati più o meno riusciti. Sul finire del 2017 è stata presentata la terza generazione: la nuova Mercedes CLS saprà farsi apprezzare come quelle passate? Non ci resta che scoprirlo!

QUESTIONE DI STILE Gordon Wagener, capo dello stile Mercedes, ha ridefinito i canoni estetici della nuova CLS: le linee della coupé a 4 porte sono adesso più pulite, modellate dal vento. Spariscono spigoli e fronzoli, sostituiti da caratteristiche estetiche che andranno a riversarsi a cascata sulle nuove generazioni delle auto di Stoccarda. I fari anteriori Full-LED donano all'auto un look aggressivo, con un laterale morbido ed efficace. Personalmente mi convince anche la coda, con la fanaleria a sviluppo orizzontale che si distacca prepotentemente dal precedente modello. Si usa dire che il troppo stroppia: è un concetto che mi piace sottolineare anche per il linguaggio stilistico della nuova CLS. L'auto che ho qui davanti a me è affascinante, pulita in tutte le sue linee e sinuosità. Personalmente, trovo sia la più bella CLS realizzata sino ad ora. Peccato per i terminali di scarico: finti come una banconota da 30 euro.

È UNA CLASSE S? Gli interni della nuova Mercedes CLS 2018 riprendono l'impostazione già vista e apprezzata delle nuove Classe S e Classe E: questo vuol dire, per prima cosa, doppio display da 12,3” sui quali sono proiettati il cruscotto digitale ed i vari menu del sistema di infotainment. Ricchi e morbidi al tatto i pellami che rivestono sedili e plancia, con quest'ultima impreziosita anche da elementi in legno o alluminio, a seconda del gusto del cliente. Belle le bocchette d'aerazione tonde, al cui interno è proiettata una luce rossa o blu a seconda della temperatura del clima. Così come nella vita sono certe le tasse e la morte, troviamo sul tunnel centrale della CLS 2018 l'immancabile combo rotellone-mouse dove comandare il sistema di infotainment Mercedes. Una volta fatta l'abitudine, il tutto diventa veloce ed intuitivo. Sul divano posteriore poi si viaggia veramente in business class: sembra quasi di essere seduto nell'abitacolo della sorella maggiore, la Classe S. Il bagagliaio, infine, è profondo e spazioso.

SEI, IN LINEA, MILD-HYBRID Al capitolo “motorizzazioni”, la nuova Mercedes CLS porta al debutto nuovi propulsori che segnano un piacevole ritorno per il marchio della stella: i sei cilindri in linea, alimentati a benzina e Diesel. In più, arriva sistema mild-hybrid, che in Mercedes ribattezzano EQ Boost: si tratta di un motore elettrico da 22 CV e 250 Nm di coppia, facente funzione di alternatore e motorino di avviamento. Nella CLS 450 4Matic lo troviamo abbinato ad un motore termico a benzina da 3.0 litri a 6 cilindri in linea, con potenza complessiva di 367 CV e 500 Nm di coppia massima: con questi valori, la CLS scatta da 0 a 100 in 4,8 secondi, con un consumo dichiarato nel misto di 7,5 l/100 km. Le versioni Diesel si fanno notare con un 6 cilindri da 3.0 litri da 286 CV per la 350d 4Matic e con un altro 6 cilindri da 3.0 litri d 340 CV e 700 Nm di coppia sulla CLS 400d 4Matic. I consumi, in questo caso, sono di 5,7 l/100 km nel misto per entrambe le motorizzazioni a gasolio.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE La nuova CLS 2018 porta con sé tutte le novità tecnologiche di Daimler, a cominciare dalla tecnologia Car-to-X, tramite la quale questa berlina quattroporte può comunicare con l'ambiente circostante oltre che con le altre auto, chiaramente quando dotate della stessa tecnologia. Di serie abbiamo, poi, la frenata attiva, l'antisbandamento, il rilevatore dei limiti di velocità e l'attention assist. A parte si pagano il cruise control adattivo, assistente di frenata con funzione specifica per gli incroci, e la sterzata automatica pensata per evitare ostacoli e incidenti. Insomma, ci son più componenti hi-tech nella nuova CLS che nel razzo che portò l'uomo sulla Luna nel 1969. Adesso però è ora di accendere il motore e vedere come si comporta la Mercedes CLS sulle strade delle colline toscane!