DINAMISMO La nuova Kia Ceed 2018 è un'auto onesta, che si fa apprezzare fin da subito. Il lavoro portato avanti dai tecnici coreani per quanto riguarda la dinamica di guida è convincente: la Ceed non è per nulla molle come la vecchia Cee'd. Ora l'auto è più reattiva, anche per via di uno sterzo più preciso e meglio tarato, ottimo per chi fa tanti km al giorno ma anche per chi si vglia divertire e tirare un po' il collo alla segmento C coreana appena se ne presta l'occasione. Buche, sanpietrini e dossi vengono poi superati con irrisoria facilità.

MOTORE, BATTI UN COLPO Il motore 1.6 T-GDI da 136 CV della Ceed 2018 calza a pennello chi non vuole farsi venire un colpo ogni volta debba rifornirsi alla pompa di benzina: anche con un piede destro abbastanza pesante, non si superano mai i 5,4 l/100 km rilevati dal computer di bordo. Dove pecca questa unità è nell'entrata in coppia: la spinta arriva superati abbondantemente i 2.000 giri al minuto e, con la lancetta che segna rosso copo dopo i 4.000 rpm, il range per un utilizzo brioso si fa davvero ristretto. Peccato.

DEVO DIMAGRIRE L'abitabilità della nuova Kia Ceed non è affatto male se si siede davanti: qui lo spazio per gli occuoanti abbonda, e complice un sapiente gioco di linee e di arredi della plancia, la Ceed 2018 sembra più grande di quanto in realtà non sia. Le note meno piacevoli arrivano al contrario per chi sta seduto dietro: se i 5 occupanti sono più alti del metro e ottantacinque centimetri, bisogna prepararsi a convivere spalla a spalla, con i sedili anteriori più ingombranti del dovuto.

QUELLA AUTONOMA La Kia Ceed 2018 porta con sé un buon numero di assistenti alla guida. Sicuramente degni di nota abbiamo il mantenitore automatico di corsia con funzione cornering che, abbinato al cruise control adattivo stop&go disponibile con la sola Ceed con cambio automatico, porta questa coreana a rispettare in pieno i requisiti per la guida autonoma di Livello 2. Oltre a questi sistemi, troviamo l'avviso dell'angolo cieco, il segnalatore di abbandono della carreggiata, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti ed il reat traffic alert. Davvero una dotazione completa.

PERCHÈ NO? La nuova Kia Ceed, nel complesso, mi ha convinto e non lo nego di certo. Alcuni aspetti però potrebbero essere migliorati: non mi fa impazzire la plancia con il gioco di superfici in piano black e cornici cromate, oltre alla corona del volante molto sottile. Se a questo uniamo anche un 1.6 Diesel a cui bisogna tirare un po' il collo per avere qualche brio, il gioco è fatto.

LA COMPRO O NO? In conclusione la nuova Kia Ceed è un'auto ben realizzata, capace di soddisfare le esigenze dell'utente medio. Tanta sostanza con qualche vezzo stilistico che strizza l'occhio ai patiti del design, unito ad un propulsore dai consumi ridotti, rendono la Ceed 2018 adatta per chi deve compiere lunghi trasferimenti senza spendere un'esagerazione. Al momento non sono ancora stati resi noti i prezzi, ma sappiamo per certo che su questa Ceed non mancheranno i punti di forza di Kia che proprio con la segmento C esordirono più di dieci anni fa: 7 anni di garanzia o 150.000 km. E questo vale più di molte spiegazioni.