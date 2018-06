COME VA Passando alla guida, la Renegade come sempre cerca di coniugare le sue due anime. Quella offroad del marchio Jeep e quella urbana, più specifica di questa baby-Jeep.

CITTADINA Le sue forme squadrate sono anche compatte e, insieme alla posizione di guida rialzata, agevolano la vita nelle manovre in città: sebbene gli ingombri della Renegade non siano sempre facilmente percepibili e la visibilità posteriore renda prezioso l'aiuto della telecamera di retromarcia.

PIU' EFFICIENZA Due cenni tecnici sui nuovi motori. Questi benzina sono tutti dotati di filtro antiparticolato, iniezione diretta e tecnologia Multiar di terza generazione: quella che ottimizza il rendimento ai vari regimi tramite la regolazione continua dell'alzata e della fasatura delle valvole. Per un risparmio di carburante, secondo Jeep, fino al 20% rispetto ai suoi predecessori. FCA definisce modulari questi nuovi benzina, che la Renegade è la prima auto del gruppo a montare: significa che i cilindri cambiano di numero, ma hanno sempre la stessa cubatura, ossia 0,33 litri. Come una lattina di Coca Cola.

COME VA COL 1.3 Comincio la prova con il nuovo 1.3 da 150 cv che va a sostituire il 1.4 T-jet da 140. Un motore silenzioso, che non vibra e si mette bene in spalla i chili della Renegade: non pochi, nonostante sia un SUV compatto. Rispetto al suo predecessore, mi sembra più fluido nell'erogazione e l'entrata in gioco della turbina, qui, è più discreta. Quanto ai consumi, mi riservo di testarli più avanti in una prova più approfondita.

COME VA COL MILLE Passo al 1.0 litri tre cilindri, un frazionamento inedito nella gamma FCA, che mi mette a disposizione 120 cv e 190 Nm. Va da sé, in piena accelerazione il suo frullare si fa sentire un po'. Però, zero vibrazioni e prestazioni tutto sommato soddisfacenti sia in allungo sia in ripresa. Non ha pretese sportive né la brillantezza del 1.3 litri, va detto, ma può bastare anche per chi farà della Renegade la sua prima (o unica) auto di famiglia.

IL DIESEL SI AGGIORNA Per chi volesse continuare a puntare sul diesel rimangono in gamma i Multijet: 1.6 litri da 120 cv, con cambio manuale o doppia frizione, e 2 litri da 140 e 170 cv con automatico a 9 rapporti. Con qualche aggiornamento tecnico: sistema di trattamento dei NOx con additivo Adblue - per renderlo omologato Euro 6D – e un nuovo turbo che rende più pronta la risposta di questo turbodiesel.

COL 4X4 La Renegade permette sempre di scegliere tra due e quattro ruote motrici. I modelli integrali hanno modalità di guida calibrate per fondi difficili: fango, sabbia, neve. Oppure quella automatica, che da sola disconnette l'asse posteriore per andare a due ruote motrici quando il 4x4 non serve. Ma se pensate di fare offroad, puntate su una Trailhawk: è la Renegade più preparata per il fuoristrada, con un'altezza da terra di 21 cm, un angolo d'attacco più generoso e un programma di guida “Rock” tarato in modo da massimizzare la coppia sulla ruota con più presa. Per farvi un'idea, guardate la gallery: è quella gialla.