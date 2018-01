Autore:

Matteo Gallucci

RESTYLING 2018 Durante la kermesse tedesca del Salone di Francoforte 2017 è stata presentata la nuova Honda Jazz 2018 restyling aggiornata nel design, ora decisamete più sportiveggiante. Il nuovo family feeling di Honda "Solid Wing Face" viene quindi introdotto anche sulla gamma Jazz con la parte anteriore che vede la mascherina nera con inserti cromati integrare perfettamente i proiettori ottici. Il nuovo paraurti anteriore è più scolpito rispetto al passato e ancora più aggressivo intorno alle prese d'aria. Il posteriore cambia poco e le griglie, meno profonde, sono collegate tra loro da una sottile striscia di colore nero lucido.

SPAZIO PER TUTTO Quando si parla di Honda Jazz è inevitabile fare riferimento alle sue capacità di carico da record per il segmento con il vano porta bagagli da 354 litri, in conformazioni standard, estendibile fino a 1.314 con i sedili posteriori completamente abbattuti (frazionabili anche 60:40). In più la sua versatilità non si limita allo stoccaggio dei bagagli perché in soli 4 metri di lunghezza è garantita un'ottima abitabilità per 5 persone adulte e proprio come le precedenti versioni i sedili posteriori si possono sollevare e ripiegare in diversi modi. È così possibile caricare agilmente oggetti alti fino a 1,28 metri o creare una superficie di carico perfettamente piatta, comunicante con il baule, per imbarcare oggetti lunghi fino al metro e mezzo. Anche il sedile anteriore del passeggero può ripiegarsi completamente su se stesso permettendo di caricare all'interno dell'auto oggetti lunghi fino a 2,48 metri.

NUOVO MOTORE E ALLESTIMENTO La nuova Honda Jazz porta in dote con il restyling un nuovo motore ed un nuovo allestimento. Si tratta dell'unità i-VTEC da 1.5 litri benzina aspirato che eroga la potenza di 130 cv e promette consumi pari a 5.4 litri per 100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 pari a 124 gr/km con il cambio automatco CVT. Anche il sistema CVT è stato profondamente rivisto per regalare una risposta migliore in accelerazione ed aumentare di conseguenza il piacere di guida. Il nuovo motore benzina già Euro 6 è disponibile solo con il nuovo allestimento Dynamic che aggiunge un pacchetto estetico più grintoso per la piccola Honda. La griglia inferiore del paraurti anteriore ha un profilo rosso racing con appendici nero lucide ai lati e anche al posteriore troviamo un piccolo diffusore a tripla ala. Inoltre l'allestimento Dynamic guadagna di serie i gruppi ottici a LED, fari fendinebbia anteriori, minigonne laterali, uno spoiler posteriore e cerchi in lega neri lucidi da 16 pollici. Gli interni, nel medesimo allestimento, sono meno austeri e ancora più curati con una esclusiva trama gessata e cuciture a contrasto arancioni oltre al volante e pomello del cambio rivestiti in pelle.

TECNOLOGIA Per quanto riguarda la dotazione di serie la nuova Honda Jazz 2018 restyling viene equipaggiata con il cruise control, i sedili riscaldabili, gruppi ottici automatici e il City Brake Active System: la frenata attiva in città. Gli optional per gli allestimenti superiori prevendono il sistema di infotainment Honda Connect con schermo da 7 pollici, retrocamera posteriore, apertura e avvia auto senza chiave e sistemi di assistenza alla guida come l'avviso di collisione anteriore, il segnale di abbandono involontario della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.