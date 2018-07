Autore:

Marco Congiu

TUTTA NUOVA La Ford Focus compie vent'anni. Lanciata nel 1998, l'erede della Escort è arrivata alla sua quarta generazione. La Focus 2018 è tutta nuova: rinnovata nel pianale, nel design e nelle motorizzazioni, porta con sé un ampio ventaglio di aiuti alla guida ed assistenti tecnologici, senza portare troppo verso l'alto il prezzo. Riuscirà la nuova Ford Focus a dar battaglia a Peugeot 308, Volkswagen Golf, Opel Astra, Seat Leon, Renault Megane e tutte le altre Segmento C?

DESIGN ED EFFICIENZA Parto dal presupposto che, anche dopo vent'anni, trovo ancora attualissimo il design della prima generazione di Ford Focus, forse perché immediatamente la ricollego alla Focus Martini di McRae. Demo ammettere però che, anche se in maniera differente, anche il design della nuova Ford Focus 2018 conferisce carattere all'auto. Lunga 4,38 metri per 1,83 di larghezza e 1,45 di altezza, nella configurazione berlina cresce di 2 cm in lunghezza rispetto alla Focus MkIII. Dove l'auto guadagna sensibilmente è il passo, allungato di 5 cm e che dovrebbe adesso garantire una miglior abitabilità interna. Un design ricco di linee tese frontali alternate a qualche sinuosità per il laterale ed il posteriore assicura alla nuova Focus un coefficiente aerodinamico di 0,273, il migliore della categoria.

NUOVA PIATTAFORMA La Focus 2018 porta con sé la piattaforma C2, pianale che porta un risparmio di circa 88 kg rispetto alla precedente generazione grazie all'uso di acciai altoresistenziali e materiali più nobili che in passato. Oltre ad un risparmio di peso, il pianale C2 promette di migliorare le già buone qualità dinamiche della Focus. Vedremo se sarà così.

INTERNI EVOLUTI Non assistiamo ad una rivoluzione per quanto riguarda gli interni della nuova Focus. Al centro della plancia dal design morbido troviamo il display dell'infotainment che equipaggia il sistema SYNC 3, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Per 500 euro in più si può avere l'head-up display per una strumentazione completa, mentre il cruscotto – a differenza delle concorrenti tedesche – non presenta varianti virtuali ma utilizza elementi analogici e digitali. Interessante il pomello del cambio automatico: non esiste più la leva classica che viene sostituita da una rotella in stile Jaguar Land Rover. Il bagagliaio della nuova Focus 5 porte non vanta numeri da record per la categoria: 375 litri in configurazione standard – come la nuova Volkswagen Polo – che diventano 1354 abbattendo il divano posteriore. Va detto che, in questo secondo caso, non si forma un vano piatto, ma lo schienale crea uno scalino evidente.

MOTORI: IMBARAZZO DELLA SCELTA Tagliamo la testa al toro: al momento non sono previste a listino motorizzazioni ibride per la nuova Ford Focus. Sotto il cofano della Segmento C troviamo ampia scelta tra Diesel e benzina: le unità a gasolio sono offerte con cilindrata da 1.5 litri turbo e potenze da 95 e 120 CV o 2.0 litri turbo da 150 CV, il solo a richiedere il serbatoio per l'additivo a base di urea per ridurre le emissioni di ossidi di azoto. Chi volesse puntare sui motori a benzina potrà trovare a listino il pluripremiato 1.0 EcoBoost tre cilindri da 100 o 125 CV con disattivazione automatica di un cilindro in condizioni di marcia a velocità costante. La trasmissione è disponibile con cambio automatico a 8 rapporti o manuale a 6 marce.

PREZZI La nuova Ford Focus 2018 ha un prezzo di partenza di 20.000 euro per la versione berlina spinta dal 1.0 EcoBoost da 100 CV. Chi volesse puntare sulla nuova Focus a gasolio dovrà mettere in cantiere almeno 22.000 euro per la motorizzazione Diesel da 1.5 litri e 95 CV. Ma adesso basta chiacchere, è il momento di salire a bordo e iniziare la nostra prova!