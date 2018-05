Autore:

Marco Congiu

TI CAMBIO I CONNOTATI La nuova Ford Fiesta Active fa vestire i panni del crossover all'utilitaria del Michigan. Con questo allestimento, a listino con un prezzo promozionale, la Fiesta Active 2018 assume tutti i dettami stilistici di un baby-SUV: arriva l'immancabile plastica paraurti nella parte bassa che corre lungo tutta l'auto, l'altezza da terra aumenta anche se di poco, compaiono le barre al tetto e il gioco e fatto. Sarà lei la Fiesta più venduta?

SUV WANNABE La Fiesta Active 2018 conserva intatte le dimensioni di larghezza e di altezza della Fiesta normale, crescendo unicamente in altezza. Ora la piccola di Dearborn misura 4,07 metri x 1,73 x 1,49, 2 mm in più rispetto la configurazione standard. Numeri compatti che collocano la Fiesta Active nel cuore del segmento b, tra quelle che una volta erano le utilitarie. Gli interni, invece, sono molto simili a quelli della Fiesta in allestimento standard, con qualche sapiente inserto colorato in tinta con gli esterni anche nella stoffa dei sedili e nella plancia, per ravvivare l'ambiente e differenziarlo rispetto agli altri allestimenti a catalogo.

MOTORI: AMPIA SCELTA La nuova Fiesta Active si presenta con un'ampia scelta per quanto riguarda i motori a listino. Due i livelli di potenza per gli amanti del Diesel: il 1.5 litri TDCI è disponibile con 85 e 120 CV. Quattro, invece, i livelli di potenza del 1.0 Ecoboost: si parte con il 1.0 da 85 CV, passando per i 100 CV – disponibile sia con cambio automatico che manuale a sei marce – per poi arrivare ai 125 ed ai 140 CV.

PREZZI: OCCHIO ALLO SCONTO La Fiesta Active 2018 parte da un listino di 18,400 euro per la versione spinta dal 1.0 Ecoboost da 85 CV. Al momento, però, il crossover è in forte promozione nelle concessionarie Ford, che tagliano quasi 5.000 euro dal prezzo di partenza, che si abbassa così a 13.750. Adesso, però, è il momento di salire a bordo e vedere come va questa Fiesta Active!