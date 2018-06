PER POCO TEMPO Il mio primo contatto con questo bestione dopato l'ho avuto in pista, per pochi giri ahimè, sufficienti però, a capire di che pasta è fatto. Che vi piaccia o no la filosofia americana, secondo la quale i motori devono essere "grossi" e con tanti cavalli, sappiate che ha i suoi vantaggi quando si pigia sul pedale destro.

IL BELLO DEL 6.2 Ad ogni regime vi troviate, a qualsiasi velocità siate e con qualunque marcia, vi basterà affondare sull'acceleratore per godere di una spinta che vi toglierà il fiato e vi incollerà al sedile. Se non ci credete date un occhio al video qui in basso.

Il piatto forte della Trackhawk è senza dubbio lui, il motore HEMI con il sibilo del compressore volumetrico che ti entra dritto nel cervello.

ANCHE SU TRE RUOTE Posto che i cordoli della pista Alfa Romeo di Balocco non sono il suo ambiente naturale, la grossa Trackhawk non mi è mai sembrata un pesce fuor d'acqua. E' solo tirandole il collo nelle curve in piena accelerazione che, una delle ruote anteriori potrebbe perdere per qualche metro il contatto con l'asfalto. Il motivo? La potenza mostruosa che cerca di essere imbrigliata da un assetto che ce la mette proprio tutta per minimizzare il beccheggio e il coricamento laterale. Ma niente paura, la motricità eccellente della trazione integrale Jeep permette di conservare direzionalità anche in questi casi.

LO STERZO NI Di livello i freni firmati Brembo. Anche dopo ripetuti pestoni non hanno mai perso efficacia. Ammetto, invece, che non mi ha entusiasmato lo sterzo. Il comando è preciso ma poco comunicativo. Avrei voluto sentire meglio quello che accadeva sotto le ruote anteriori.

CI VUOLE LA STRADA Per godersi appieno la Trackhawk, però, bisogna lasciare il circuito e godersi una bella strada collinare con qualche scorribanda in autostrada (tedesca, ovviamente). E' qui che si gode appieno del comfort offerto dall'abitacolo, della comodità dei sedili e del rombo di tuono che esce dagli scarichi. A tal proposito vi consiglio di fare un salto in galleria e tirare giù finestrini. Ogni tanto fare i tamarri ha i suoi vantaggi!