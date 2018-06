SENZA FINE Sulla 812 Superfast il limitatore viene a suonare il campanello a quota 8.900 giri. La spinta del V12 è impetuosa e quando il tuo spirito di conservazione ti sussurrerebbe di alzare il piede, lui ne ha ancora e ancora. Fa paura.

IL MENTO IN SU Il 12 cilindri è inebriante, come un profumo, una musica, un sapore. Ha cosi tanta spinta che se affondi il piede in rettilineo perdi velocemente la percezione di quello che sta succedendo intorno. Le mani tendono a staccarsi dal volante e il mento punta verso l'alto con una leggera flessione del collo. Micidiale, mai provata una sensazione del genere.

DAGLI INFERI E poi c’è la ferocia del sound che esce dai 4 scarichi che ti attraversa la colonna vertebrale per raggiungere le sinapsi celebrali e liberare piacere in ogni parte del corpo. Un suono udibile a chilometri di distanza, come il ruggito di un leone.

LE DAI DEL LEI Dopo aver passato una giornata insieme, devo ancora dare del lei alla 812 Superfast. Sa essere prevedibile e sorniona grazie a un’elettronica sopraffina, presente ma mai invadente ma se portata al limite la 812 tira fuori una guida vecchio stile, muscolare, in cui il dialogo è solo tra te e l’auto perché l’elettronica si tira fuori dalla conversazione. Ci vuole maestria con il volante e delicatezza con il piede destro.

PASSO CORTO Quel motorone montato davanti farebbe di tutto per assecondare il decollo ma l’equilibrio dinamico della 812 è magia pura e ti ritrovi a danzare tra le curve ad una velocità mai provata. Lo sterzo ad assistenza elettrica (per la prima volta su una Ferrari) è leggero e sorprendentemente ben calibrato. Anche le ruote dietro sterzano accorciando virtualmente il passo come sulla vecchia TDF. 4 metri e 65 di lunghezza per 1.525 kg (a secco) e non sentirli, le meraviglie dell'elettronica.

TI AVVERTE DAL VOLANTE Poi c'è un marchingegno elettronico che prima non c'era e che vorrebbe rendere più umano il mostro da 800 cv. Si chiama Ferrari Peak Performance (F.P.P.). Quando la vettura sta arrivando del limite di aderenza. In fase sterzante il carico volante fornisce al guidatore l’indicazione che , facilitando il mantenimento della miglior prestazione possibile.

E IN PISTA? La 812Superfast non è una mangiacordoli convertita alla strada ma una sportiva di razza che nasce per dare il meglio sull’asfalto non troppo perfetto delle strade normali. Ma in pista che posso scatenare l’irruenza del doppia frizione capace di cambiate più veloci del 30% in salita e del 40% in scalata rispetto alla F12. Ma di cosa stiamo parlando…

ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA Bruciare lo 0-100 in 2,9 secondi per passare in solo 8 sec i 200 orari è una cosa che raccomando almeno una volta nella vita. I freni carboceramici, presi in prestito dalla LaFerrari mordono come un pitbull che non mangia da giorni.

UN'AMORE CHE FINISCE Insomma con la 812 Superfast è stato amore a prima vista ma che, putroppo è durato il tempo di una giornata. Non per volere mio, s'intende, ma per volere della Ferrari che voleva l'auto indietro entro le 18. Magari le nostre strada un giorno si incontreranno di nuovo.